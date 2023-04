Arte ferrarese in lutto per la scomparsa di Terry May

È scomparsa dopo una lunga malattia l’artista Terry May. Nata in provincia di Reggio Calabria 56 anni fa, Terry May, al secolo Teresa Ceravolo, era molto conosciuta negli ambiti artistici ferraresi.

Terry May da giovane, dopo aver frequentato il liceo artistico, si trasferisce a Roma per seguire i corsi dell’Accademia di Belle Arti. Il suo incontro con Ferrara fu casuale. A 38 anni arrivò qui in viaggio e non se ne volle più andare.

Numerose sono le mostre monografiche e collettive che percorrono la sua carriera. In Porta San Pietro ha avuto per anni una sua home gallery, fondata nel 2009, dove riceveva amici, artisti e appassionati.

Terry May, da eterna studente, si era anche iscritta nel 2017 all’università di Ferrara. Seguiva la Laurea magistrale in Lingue e Letterature straniere. E da Unife arriva una delle tante note di cordoglio: “tutto il corpo docente insieme al personale tecnico amministrativo del Dipartimento di Studi umanistici è profondamente addolorato per la scomparsa di Terry Ceravolo e si unisce al cordoglio della famiglia e degli amici”.

Terry Ceravolo viene descritta come una ”studentessa colta, arguta, intelligente e donava agli altri la sua intelligenza e il suo talento con grande generosità. Ha insegnato a noi – con il suo modo delicato e gentile di stare al mondo – forse molto più di quanto noi abbiamo insegnato a lei, e averla in aula è stato un continuo arricchimento, una fortuna rara”.

“Terry May era più di una studentessa per me – la ricorda la sua professoressa Isabella Libertà Mattazzi -, perché sono forse più le cose che ho imparato io da lei – dalla sua arte, dalla sua delicatezza, dal suo modo di stare al mondo – di quelle che le ho insegnato. Terry May era un’artista, un’artista di talento. Non ho fatto in tempo a ringraziarla per avermi accompagnata in questi cinque anni in Università e lo faccio adesso qui, postando un po’ delle sue belle opere perché tutti le conosciate. Non mi dimenticherò mai della mia preziosa allieva Terry May”.

I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in Calabria con la tumulazione nella tomba di famiglia nella Locride.