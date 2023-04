Spal, Arena vuol festeggiare salvezza e laurea: “Umore positivo, ora serve continuità”

di Marcello Ferron

È una Spal che deve dare continuità al successo ottenuto lunedì a Benevento e che dovrà interpretare le sei partite rimanenti come una finale. Parte da qui, da questo il pensiero, il difensore biancazzurro Matteo Arena per analizzare il momento della squadra, ormai al rush finale che ha come solo e unico obiettivo la salvezza.

“Sicuramente l’umore è positivo, finalmente – ha esordito – abbiamo ritrovato la vittoria. Ora l’obiettivo è dare continuità e cercare di tirarci fuori dalla zona retrocessione. Il ritiro? Ci può avere aiutato ma non è detto che la vittoria sia arrivata per quel motivo, ci può avere dato qualcosa sotto alcuni aspetti e magari tolto da altri, come per i giocatori che hanno figli e non hanno potuto stare con loro. Non so quanto abbia influito il ritiro sulla vittoria di Benevento”.

Diverse le mancanze per riuscire ad ottenere la continuità di risultati durante tutto l’anno: “Ci sono mancate tante cose come dimostra la posizione in classifica. Abbiamo però ancora 6 partite a disposizione per rialzarci da questa situazione e raggiungere il nostro obiettivo”.

Numerosi però gli insegnamenti avuti, al netto di una stagione tutt’altro che facile: “Sicuramente dalla C alla B c’è un bel salto, ho imparato tanto da ogni allenatore che abbiamo avuto quest’anno, a partire dal rimanere sempre sul pezzo, perché è un campionato lunghissimo nel quale un paio di partite vinte o perse fanno tantissima differenza. Dobbiamo pensare ad ogni partita come ad una finale”.

Sulla sua condizione, ha successivamente aggiunto: “Adesso mi sento molto bene. Naturalmente quando si rientra dopo molto tempo le prime volte in campo non sono mai le migliori sia a livello fisico che di dinamiche di gioco, ma adesso mi trovo molto bene e mi sento a mio agio”.

In chiusura Arena ha infine parlato di come sta vivendo il suo primo anno lontano dalla sua terra (la Puglia ndr): “All’inizio l’ho vissuto molto bene, è una scelta che ho fatto io e quindi sapevo a cosa andavo incontro. Ora è un po’ che non torno e quindi sento un po’ la mancanza, però so di avere persone vicine, ai miei genitori, alla mia ragazza ed ai miei amici piace molto Ferrara e vengono spesso a trovarmi, per cui trovo l’occasione per vederli. Gli studi procedono bene, devo ringraziare Venturato, De Rossi e Oddo che mi hanno sempre concesso permessi quando dovevo dare gli esami, ora sto scrivendo la tesi e mi dovrei laureare il 13 giugno”.