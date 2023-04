Papi era vivo al momento dell’aggressione, dall’autopsia il dna dell’orso. Gli amici: “C’erano già stati attacchi”

MJ5, l’orso apparentemente protagonista dell’aggressione fatale ad Andrea Papi, è un maschio bianco di 18 anni che, prima di questo episodio, non si era mai reso protagonista di episodi violenti rilevabili e non aveva neanche manifestato comportamenti a rischio. L’orso è figlio di Maya e Joze, due dei primi dieci esemplari che sono stati introdotti in Trentino dalla Slovenia tra il 1999 e il 2002, ed è il secondo orso più anziano del Trentino.

Il giovane, come confermato dall’esame autoptico, è stato aggredito quando era ancora vivo, e ha provato a fuggire prima di tentare di difendersi con un bastone. I risultati dell’esame post-mortem, quindi, confermano l’attacco dell’orso nei boschi del monte Peller, nel comune di Caldes, e non il successivo passaggio di un carnivoro dopo la morte per altre cause.

