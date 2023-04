La ferrarese Annalena Benini alla guida del Salone del Libro di Torino

La nomina di Benini, arrivata a sorpresa il giorno prima della conferenza stampa di presentazione della prossima edizione del SalTo, supera le ‘candidature’ di Paolo Giordano, dato inizialmente per favorito e che si era poi ritirato dalla corsa per non meglio precisate “ingerenze della politica”, e della scrittrice e traduttrice Elena Loewenthal che invece guiderà la fondazione Circolo dei lettori.

Benini è anche scrittrice di libri (per diversi editori, tra cui Rizzoli ed Einaudi), pubblicando ‘La scrittura o la vita. Dieci incontri dentro la letteratura’ nel 2018 e curando un’antologia di racconti femminili nel 2019. Un’altra fatica letteraria è in dirittura di arrivo, essendo prevista infatti per questo mese, titolata con il suo nome di battesimo, ‘Annalena’.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 17 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati non sempre è sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.