Straferrara, raddoppiati i partecipanti: oltre tremila alla partenza

“Sono voluto venire qui – ha detto – invitato dallo staff, che ha accolto il mio desiderio dopo due anni di pandemia. E sono qui per testimoniare, con tanti giovani – che rappresentano il nostro futuro – uno dei principali valori che la teda rappresenta: la pace, soprattutto con riferimento alla situazione in Ucraina. La Straferrara è un evento sentito e non nascondo che all’inizio, di fronte a tanta gente, ho provato dei brividi”, ricordando anche, a proposito di promozione della pace, “quando portammo la teda a Pyeongchang, in un momento di altissima tensione tra le due coree e l’America. È questo un motivo in più per esserci oggi, che fortifica il nostro appello”.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 17 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati non sempre è sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.