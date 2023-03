Carla Di Francesco è la nuova presidente del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara

Carla di Francesco, già segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Laureata in architettura, è stata soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Milano, provenendo da una ventennale esperienza di architetto nella Soprintendenza di Ravenna a Ferrara, dove si è occupata di tutela di beni paesaggistici e monumentali, di musei, e ha progettato e diretto numerosi lavori di restauro. Nominata direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia nel 2004, ha svolto analogo incarico in Emilia- Romagna fino al 2014.

