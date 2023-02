Denunciate cinque borseggiatrici pendolari, arrivavano in treno a Ferrara per colpire al mercato

Venerdì scorso le forze dell’ordine ferraresi hanno individuato e colto sul fatto un gruppo di borseggiatrici pendolari di origine bulgara che erano solite giungere a Ferrara in treno per poi agire nelle aree di mercato.

E’ stata l’azione coordinata tra la Polizia Ferroviaria e il Nad (Nucleo andri degrado) della Polizia Locale di Ferrara, affiancato al Nucleo Cinofilo, a scoprire, grazie alla costante vigilanza dell’area della stazione ferroviaria e dei treni passeggeri e merci, le cinque borseggiatrici che, utilizzando i treni Regionali da Bologna e dal Veneto, calavano nella città estense mettendo poi a segno colpi ai danni di donne anziane frequentanti il mercato del venerdì in centro.

Bancomat, portafogli e diverse centinaia di euro in contante il bottino recuperato dagli agenti della Polizia Ferroviaria e Polizia Locale nell’azione. L’attenta osservazione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interno alla stazione, sui treni e sugli autobus cittadini bersaglio delle predatrici da parte del personale della Polizia Ferroviaria e il successivo lavoro investigativo che ne ha preso spunto, ha consentito agli stessi, in pochi giorni, di dare un’identità alle borseggiatrici ricostruendone movimenti, abbigliamento e abitudini.

Queste informazioni condivise con il personale della Polizia Locale impegnata venerdì 17 in servizi di contrasto a reati e degrado e un’azione coordinata di tutti gli operatori disponibili partita dal controllo congiunto dei binari ferroviari da parte dell’unità cinofila e della Polizia Ferroviaria, insieme alla visione in diretta delle telecamere e personale in abiti civili delle due forze di polizia pronto a seguire le persone sospette, ha permesso di individuare, agganciare e sorprendere sul fatto alcune donne provenienti in treno da Bologna che, alla vista degli agenti in divisa in Stazione, si sono spostaet frettolosamente dalla zona dirigendosi verso il centro città nella zona del mercato (corso Porta Reno, via Ragno, via San Romano, piazza Travaglio e piazza Trento Trieste).

Gli operatori in abiti civili – in costante contatto con i colleghi in divisa che hanno visionato le immagini e fornito descrizioni particolareggiate del numero di persone, abbigliamento indossato e mezzi pubblici utilizzati (bus, taxi e a piedi) per allontanarsi dalla Stazione verso il centro – le hanno seguite lungo il percorso, riuscendo a bloccarne cinque per furti appena perpetrati o tentati. A loro carico è scattata la denuncia per svariati reati, dal furto, al tentativo di furto, alla ricettazione.