Conclusi i voti di circolo ferraresi alle primarie Pd, Bonaccini sfiora il 70%

Si sono concluse domenica 12 febbraio le assemblee di circolo del PD per la selezione delle candidature che poi si sfideranno nelle primarie del 26 febbraio.

In provincia di Ferrara sono stati 40 i congressi che si sono celebrati in 10 giorni portando a partecipare e votare oltre 1200 iscritti.

I risultati complessivi dell’intera provincia vedono Stefano Bonaccini con 810 voti pari al 67.4%, Elly Schlein con 320 voti pari al 26.6%, Gianni Cuperlo con 44 voti pari al 3.7% e infine Paola De Micheli con 28 voti pari al 2.3%.

“Sono state riunioni intense, davvero partecipate, in cui oltre al nome del candidato segretario si è discusso di contenuti e programmi. Questi numeri ci dicono che siamo l’unica forza politica in Italia e in Provincia che è in grado di mettere in campo un percorso decisionale interno serio e democratico; un percorso che deve essere snellito non c’è dubbio, ma che ci deve rendere orgogliosi perché ci dice cosa per noi è una forza politica democratica, aperta e trasparente”, dice il segretario provinciale Nicola Minarelli che sottolinea poi come “nel 2022 i tesserati di questa provincia sono aumentati del 5% assestandosi ben oltre le 2000 unità. Segnali incoraggianti insomma di un PD che si sta rimettendo in moto per affrontare le sfide che abbiamo di fronte: una forte opposizione al governo nazionale per costruire una alternativa credibile per le prossime elezioni politiche e a livello provinciale la costruzione di proposte credibili in vista delle prossime elezioni amministrative del 2024”.

“Il percorso congressuale però non si esaurisce perché il 26 febbraio si svolgeranno le primarie tra i primi due votati e sono sicuro che sarà una grande festa democratica per il Pd e quindi anche per il Paese, perché l’Italia ha bisogno di un soggetto politico di centrosinistra che sappia contrastare con forza questa estrema destra al governo che in soli pochi mesi ha mostrato purtroppo i danni che è in grado di fare”, conclude Minarelli.