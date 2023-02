Handball, passo falso a Tavarnelle per la Giara Ferrara

Senza Nerio Zaltron, in nessun modo un alibi, Ferrara cade nella più classica delle trappole dello sport. Coach Capurro opta per uno starting seven composto da Capitan Rossi fra i pali, Alessandro Baldo, Jonas Matha e Teo Marchesino sugli esterni; Filippo Pasini e Eugenio Saletti in ala e Federico Janni in pivot.

Anzichè approcciare alla gara con la “fame” necessaria per indirizzare favorevolmente qualsiasi tipo di partita, la Giara entra in campo nervosa, contratta e con grande voglia di parlare. Tavarnelle, dall’altra parte del campo, fa il suo ragiona un’azione per volta e resta concentrata e compatta. Borgianni, capocannoniere del campionato e vera e propria arma letale del Tavarnelle, ne piazza 13 a dimostrazione, qualora ve ne fosse la necessità di una dimostrazione numerica, di con quale attenzione sia stato affrontato il match. Nonostante la collezione di palle perse e una falsa partenza (8-4 Tavarnelle), il primo tempo va in archivio in vantaggio, seppur minimo, sul 13-14.

Il ridotto distacco, i tanti minuti in vantaggio, e una crescente sensazione di poter giocarsela alla pari, anima il Tavarnelle che rientra in campo approcciando la ripresa nella maniera più corretta. La Giara, che già aveva sbagliato molto nel primo tempo, continua a litigare al tiro (e non solo) e si appoggia sulle parate del solito Rossi. Dall’altra parte cresce anche l’efficienza dell’estremo difensore Ciani. Ne nasce una gara complessa ed equlibratissima, impattata a quota 20 dalla compagine toscana. A quel punto subentra il black out: Singh piazza il +2 (24-22) a un minuto dalla fine, dall’altra parte Pedron sbaglia ma una clamorosa simulazione del portiere proprio sul tiro dell’ala destra emiliana costa l’inferiorità al Tavarnelle. Pasini segna il -1 (25-24) ma, per Ferrara, le speranze di rimonta si spengono sull’intercetto di Singh.

Capitan Michele Rossi e compagni torneranno in campo Sabato 18 Febbraio alle ore 17.30 al “Pala Boschetto” nella super sfida della settima giornata di ritorno contro San Lazzaro.

TABELLINO

Pallamano Tavarnelle vs Giara Assicurazioni Ferrara 25-24 (13-14)

Tavarnelle: E. Borgianni 13, Vermigli, Vucci, Bazzani, Ciani, Pelacchi 3, Panti, Pichardo 4, Singh 2, Del Mastio, Magnani, T. Borgianni, Calosi, Nardi, Varvarito, Silei. All. Pelacchi

Giara Ferrara: Rossi, Mandelli, Di Maggio 2, Tonello 1, Pedron 3, Mazzucchi 5, Pasini 6, Janni 3, Matha 2, Pezzini, Russello 1, Lentini, Saletti, Baldo, Marchesino 1. All. Capurro