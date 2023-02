La Tarmac cade in Puglia, Nardò vince 100-86

Per l’ottava giornata del girone di ritorno la Tramec si ritrova ad affrontare Nardò in una trasferta che vede i biancorossi sfidare l’unica avversaria che è stata in grado di espugnare la Milwaukee Dinelli Arena nel girone d’andata.

La Tramec parte eseguendo bene in attacco con la tripla di Marks, ma qualche disattenzione difensiva costa canestri facili per Nardò. L’inizio è vivo e combattuto per entrambe le squadre. Il primo tentativo di allungo è di Nardò e arriva con due triple consecutive di Smith, poi una tripla di Baldasso porta gli orogranata in vantaggio sul 15-9.

I ritmi sono molto elevati e la tripla di Mussini riporta Cento a meno 4. Coach Mecacci chiama il primo time-out del match dopo aver visto la squadra in difficoltà. Il primo quarto continua sull’equilibrio e termina 21-20 per Nardò.

Il secondo quarto inizia con qualche errore per entrambe le squadre. Dopo due minuti, Nardò chiama time out che porta frutti al rientro con una palla rubata a metà campo e una persa di Cento che riporta i pugliesi sul +7. L’attacco di Cento produce solo 3 punti nei primi 4 minuti del quarto. Per Cento continua il momento di difficoltà e Nardò ne approfita.

Al Pala San Giuseppe il risultato finale dopo il primo tempo è 48-38 in favore di Nardò.

Nel terzo quarto Nardò rientra carica dagli spogliatoi ma Cento risponde; i ritmi sono elevati anche in questo quarto. Con Smith ispirato al tiro da tre come tutta la sua squadra, la Tramec scivola a meno 11. Marks, Mussini e Archie riportano Cento a -2 a tre minuti dalla fine. Nardò rientra dal suo time out con due triple di La Torre e Stojanovic, riportandosi a +8 a questo punto coach Mecacci è costretto a fermare nuovamente il gioco. Il quarto si chiude 76-67 per Nardò.

Negli ultimi dieci minuti Nardò dilaga; la difesa di Cento non riesce a fermare le penetrazioni delle guardie di Nardò ed anche i rimbalzi sono tutti in mano ai lunghi pugliesi permettendo azioni con più possessi. Il divario arriva fino ai venti punti poi nel finale Cento si riavvicina e la partita si chiude sul 100-86.

Next Nardò-Tramec Cento 100-86 (Q1 21-20; Q2 48-38; Q3 Q4 100-86)

Next Nardò: La Torre 10, Baldasso 10, Donda 12, Stojanovic 15, Smith 32, Poletti 21, Boccassino 0, Buscicchio 0, Ceron ne, Antonaci ne, Parravicini ne, Borra ne

Tramec Cento: Zilli 17, Marks 24, Tomassini 16, Kuuba 2, Berti 5, Mussini 6, Moreno 2, Archie 14, Baldinotti ne, Ulaneo ne