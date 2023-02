La Spal gioca solo un tempo e affonda per 2-1 a Venezia

di Andrea Mainardi

Sono solo i mille fedelissimi biancoazzurri giunti in laguna a vincere, almeno moralmente, nella giornata che vede i biancoazzurri incassare un’altra sconfitta pesante finendo in zona retrocessione diretta. L’ennesimo capitombolo stagionale è figlio di un primo tempo indegno della gloriosa maglia indossata da Meccariello e compagni che subiscono passivamente le reti di Tessmann e Pierini proponendo un ‘non calcio’ sterile e prevedibile. Nainggolan e Fetfatzidis non riescono ad accendere la scintilla che invece arriva nella ripresa con l’ingresso di La Mantia e la rete di Dickmann che riaccende la speranza. Proprio La Mantia però sbaglia malamente l’occasione del pareggio a dieci minuti dal termine e la terza sconfitta consecutiva mette inevitabilmente in serio dubbio la posizione di De Rossi sulla panchina estense.

La cronaca. Già i primissimi minuti non facevano presagire nulla di buono. Un paio di interventi di Meccariello e Dalle Mura evitano il peggio ed il palleggio biancoazzurro si perde tra errori banali ed un Venezia che fa ordinatamente muro nei propri quaranta metri. Al 12′ poi i lagunari mettono subito le cose in chiaro: come una lama rovente nel burro Zampano si fa largo tra i giocatori spallini servento Pohjanpalo al limite il quale fa scorrere a sua volta per Tessmann che conclude col destro. Alfonso non è reattivo e la sfera finisce in rete.

Da una parte ora c’è una squadra che gioca bene o con leggerezza si difende e riparte mentre dall’altra c’è la Spal che con paura e gambe pesanti ci mette ventisette minuti abbondanti per arrivare sulla trequarti del Venezia. Le coperture preventive dei padroni di casa costringono Fetfatzidis e Nainggolan a prendersi il pallone lontanissimo dalla porta, cosa che rende a sua volta totalmente inefficace anche Moncini. Superata la mezz’ora arriva il k.o. tecnico: Pohjanpalo spizza un lancio dalle retrovie ma Dalle Mura e Alfonso sono in vantaggio su Pierini. Entrambi però non si intendono e l’attaccante dei padroni di casa ne approfitta toccando la sfera e segnando a porta vuota. Gol più emblematico del momento spallino non potrebbe esserci.

L’ingresso di La Mantia ad inizio ripresa sbilancia la Spal che prima rischia di prendere il terzo gol, salvata solo dal palo e da Dalle Mura sulle conclusioni di Pohjanpalo e Zampano, poi riapre improvvisamente la partita. Dickmann si avventa sul cross dalla destra di Valzania girando bene la sfera sul secondo palo. Nulla può Joronen e biancoazzurri che accorciano trovando finalmente energia e convinzione. Entrano anche Murgia e Tunjov ed al 68′ Meccariello con un bel colpo di testa impegna il portiere del Venezia. Adesso la Spal spinge forte ed i padroni di casa si difendono più bassi e con più affanno.

La squadra di De Rossi ci crede ma La Mantia prima trova solo l’esterno della rete sulla spizzata di Valzania e tre minuti dopo colpisce malissimo dopo che Moncini con una sponda aerea aveva apparecchiato davvero tutto alla perfezione per il gol del pareggio. Anche il Venezia dal canto suo si divora almeno tre palle gol con Novakovich, Cheryshev in ripartenza sfruttando una Spal ormai sbilanciatissima. Tanto basta comunque alla squadra di Vanoli che resiste agli angoli finali calciati da Tunjov e vince il delicatissimo scontro salvezza. Per la Spal prosegue il momento nerissimo e la classifica lo testimonia. Difficile a questo punto fare anche previsioni sul futuro di Daniele De Rossi sul quale necessariamente Joe Tacopina dovrà riflettere.

Venezia – Spal 2-1

Marcatori: Tessmann 12′ (V), Pierini 34′ (V), Dickmann 56′ (S)

Venezia (3-5-2): Joronen; Hristov, Ceppitelli, Carboni; Candela, Tessmann (dall’ 80′ Cheryshev), Jajalo (dall’ 83′ Busio), Ellertsson (dal 65′ Andersen), Zampano; Phojanpalo (dall’80’ Novakovich), Pierini (dal 65′ Johnsen).

All.: Paolo Vanoli.

A disp.: Maenpaa, Bertinato, Ciervo, Svoboda, Busato, Milanese, Beghetto.

Spal (3-4-2-1): Alfonso; Peda, Meccariello, Dalle Mura (dal 66′ Tunjov); Dickmann (dall’87’ Maistro), Prati (dal 66′ Murgia), Valzania, Celia; Nainggolan, Fetfatzidis (dal 45′ La Mantia); Moncini.

All.: Daniele De Rossi.

A disp.: Brazao, Fiordaliso, Tripaldelli, Zanellato, Zuculini, Arena, Rauti, Rabbi.

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria.

Assistenti: Di Monte, Niedda.

Quarto assistente: Carrione.

VAR e AVAR: Di Martino, Muto.

Ammoniti: Ellertsson 47′ (V), La Mantia 57′ (S).

Espulsi: nessuno.