Bonaccini a Ferrara spiega come rilancerà il Pd

Si terrà lunedì 6 febbraio dalle ore 20, presso il Ristorante Le Querce al Cus Ferrara, l’iniziativa pubblica in cui Stefano Bonaccini presenterà le sue proposte per il rilancio del Partito Democratico: occasione imperdibile in seguito al primo fine settimana di assemblee tra gli iscritti a Ferrara che vede il presidente della Regione incassare oltre il 66% dei consensi secondo i primi dati ufficiosi.

“Il Pd – spiegano gli organizzatori del Comitato Ferrara Bonaccini Segretario – è nato per dare rappresentanza all’Italia del lavoro e per promuovere lo sviluppo economico, la coesione sociale e la sostenibilità ambientale. Un grande partito di sinistra e popolare, riformista e plurale. Lo abbiamo fondato perché solo una grande forza politica a vocazione maggioritaria può cambiare il Paese. Basta allora con l’autoflagellazione, torniamo a svolgere il nostro compito. Serve un’opposizione forte e “governante”, che accanto ad ogni “no” sappia sempre indicare una controproposta migliore e che non si rifugi mai nella protesta e nella testimonianza. II Pd deve tornare a fare il Pd, fino in fondo. Con una nuova agenda politica e una nuova classe dirigente immediatamente in campo. L’unica alleanza che siamo chiamati a costruire oggi è con i cittadini. Perché non ci sarà alcuna alternativa possibile e credibile di centrosinistra senza un Pd più grande e più robusto. E perché noi torneremo al governo del Paese solo col voto degli elettori”.

L’iniziativa comincerà con un apericena, seguiranno alcuni interventi da parte dei referenti del comitato organizzatore e terminerà con l’intervento del candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico Stefano Bonaccini.

I comitati Bonaccini, o un suo referente territoriale, sono presenti in ogni comune della provincia di Ferrara.