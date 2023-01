Ruba un furgone a Ferrara e fugge, rocambolesco inseguimento tra la città e il vicino Veneto

Un inseguimento rocambolesco di un ladro tra Ferrara e il vicino Veneto è terminato con una colluttazione e infine con l’arresto, da parte dei carabinieri, di un 30enne veronese che si era impadronito di un furgone.

E’ un episodio quasi da film quello che è andato in scena nella mattinata di lunedì scorso. Attorno alle 11, infatti, in viale Cavour a Ferrara è stato rubato un furgone di una società attiva nel settore della logistica che era rimasto incustodito per qualche secondo. Il ladro ne ha approfittato per impadronirsene salendo a bordo e fuggendo per le vie della città.

Immediatamente sono state diramate le ricerche a tutte le pattuglie dei carabinieri in servizio, che si sono strategicamente posizionate nei punti nevralgici della città per rintracciare e bloccare il veicolo rubato. Poco dopo l’attivazione una pattuglia, in servizio lungo via Venezia, ha notato transitare il furgone in questione diretto verso il Veneto, così i militari si sono posti all’inseguimento del fuggitivo.

Il conducente dopo aver accellerato la marcia, ha iniziato sfrecciare mettendo in serio pericolo altri veicoli e, giunto sul ponte che segna il confine tra l’Emilia Romagna e il Veneto, ha iniziato a sorpassare le auto che lo precedevano proprio sul viadotto, con l’intento di seminare la Gazzella dei militari che lo stava braccando. Il malvivente, una volta giunto a Santa Maria Maddalena, ha tentato di far perdere le proprie tracce percorrendo a forte velocità diverse vie e vicoli del paese, non riuscendo però a liberarsi dei carabinieri inseguitori, per cui, giunto in via Piave, ha bloccato la marcia del furgone e si è dato alla fuga a piedi tra le case. I militari, lasciata la gazzella, hanno dovuto quindi proseguire l’inseguimento a piedi, riuscendo a raggiungere e bloccare l’uomo dopo un centinaio di metri, il quale però non si è dato per vinto iniziando una colluttazione con gli uomini dell’Arma che alla finesono riusciti ad ammanettarlo e dichiararlo in stato di arresto. Il furgone recuperato è stato subito restituito al legittimo proprietario.

L’arrestato, il 30enne veronese I.S. senza fissa dimora, è stato quindi portato negli uffici del Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara dove è stato identificato e, nel pomeriggio di martedì 31 gennaio, è stato portato avanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Rovigo, che ha convalidato l’arresto, eseguito per i reati di furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria di Castelmassa (Ro). Lo stesso giudice ha disposto inoltre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Ferrara per altri reati commessi dall’uomo, cioè la violazione del foglio di via dal capoluogo estense e la guida con patente revocata.