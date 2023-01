La Tassi Group non supera l’esame Ravenna: la corsa salvezza adesso è più complicata

di Nicolò Govoni

Il primo di una serie di esami importanti per la Tassi Group di Spiro Leka, con l’obiettivo di conquistare un posto play-off e, quindi, la salvezza tranquilla: in una caldissima Giuseppe Bondi Arena arriva l’OraSì Ravenna dell’ex Danilo Petrovic, reduce dal Ko interno nel derby contro Forlì e in piena lotta per la salvezza.

Ravenna vuole giocarsi le sue possibilità di portare a casa questi 2 punti importantissimi, e lo dimostra dalla palla a due: Musso con la tripla e l’alzata di Anthony per l’inchiodata di Lewis fanno subito 0-5 per l’OraSì. Ferrara cerca con continuità i lunghi sotto canestro, ma solo Campani è presente, mentre Smith recupera qualcosa in difesa con buone rotazioni e la stoppata su Lewis. Non si segna dalla distanza, e allora serve l’ingresso di un ritrovato Amici per cambiare la partita: assist per Cleaves e piazzato del 9 pari, con due minuti e mezzo sul cronometro. L’OraSì è molto imprecisa al tiro ravvicinato, la Tassi Group ringrazia e trova il vantaggio sempre con Cleaves, che dà respiro ai biancazzurri insieme a Bertetti, per il 19-15 con cui si chiude un primo periodo non proprio spettacolare.

Come in apertura, è ancora Musso con la tripla a inaugurare il parziale. A lui risponde Pianegonda con la bomba dall’angolo, su assist pregevole di Amici. Ma la Tassi Group pasticcia in attacco, affidandosi a forzature personali e a tiri fuori ritmo, che sbattono contro l’aggressività della difesa ravennate. Dall’altra parte Bartoli e Musso pareggiano i conti a quota 22, e Bonacini buca la retina con la tripla del vantaggio ospite. Leka sapientemente ferma il gioco, e Cleaves sblocca i ferraresi dalla lunetta, anche se Bartoli rimane un enigma per la difesa di casa. Serve quindi Simone Bellan, che si iscrive a referto e suona la carica insieme a capitan Campani: Kleb a un possesso di distanza, 28-30 a 3’30’’ dall’intervallo lungo. Bellan è sul pezzo, e con lui Bertetti: sono loro gli assist che finalmente fanno entrare sul parquet Andrew Smith, che con prepotenza inchioda il 32 pari e costringe Lotesoriere al time-out. Il fallo giudicato antisportivo dagli arbitri di Bellan su Anthony, che sguscia ovunque con la sua velocità, non scompone Ferrara, che piazza il colpo del sorpasso con la tripla di Amici per il 35-34 di metà gara.

Il Kleb riparte dal suo capitano. È Campani a sfruttare un’indecisione di Lewis per il gioco da 3 punti che vale il +4 ferrarese. Ravenna non si perde d’animo e si affida al solito Musso per rimanere a contatto, ma su di lui Bellan, nel pieno della fiducia, difende bene e si toglie anche la soddisfazione di rispondere alla tripla di Bonacini. Ferrara però è macchinosa in fase offensiva, e Oxilia punisce con la tripla del pari 43 a metà parziale. Bisogna attendere nuovamente l’effetto Amici: al suo rientro segna immediatamente, Smith cancella con una stoppata clamorosa Oxilia e Cleaves si sblocca dall’arco con la tripla del 53-47. Esplode la Bondi Arena, coach Lotesoriere è costretto a fermare il match. I ravennati trovano punti in contropiede con Musso e Petrovic, ma Smith ritrova la sua potenza fisica e schiaccia il 58-53 di fine periodo.

Pronti, via: Amici segna 3 punti, Campani buca la retina dall’arco e il Kleb rimane sulle 10 lunghezze di vantaggio. La Tassi Group corre in difesa, l’inerzia è tutta dalla sua e vola sul +13, vedendo vicina la line del traguardo. L’OraSì sembra ormai rassegnata alla sconfitta, ma Anthony riporta la calma nelle fila ravennati, nonostante l’uscita di Bonacini, tra i migliori per gli ospiti, per il quinto fallo commesso. Con i liberi l’OraSì ritorna sotto la doppia cifra di svantaggio e ci crede di più di un Kleb che invece ha abbassato la guardia: da qui in avanti, gli ultimi 5 minuti di gioco vedono un parziale di 6-22 per gli ospiti. Musso e Anthony non perdonano dall’arco, Cleaves perde un pallone banale in transizione e l’ex Petrovic sigilla il sorpasso: è 71-72 a 3 minuti dalla sirena. Ferrara si affida ai liberi per rimanere a galla, ma nelle fasi di confusione assoluta a mettere d’accordo tutti è Anthony con il lay-up del nuovo pareggio a quota 75. Il vantaggio arriva con i liberi di Lewis, la Tassi Group costruisce bene ma sbaglia un tiro sotto canestro con Amici, così come aveva fatto Campani in precedenza: a chiuderla definitivamente è Musso con il 2/2 dalla lunetta. Leka prova un ultimo arrembaggio, e sulla difesa disegnata dal coach biancazzurro Smith si becca una gomitata in faccia, ma gli arbitri non fischiano. Si sfocia così nel nervosismo finale, con l’antisportivo sanzionato al lungo americano di Ferrara, che permette a Ravenna di dilagare fino al 75-82 finale.

Tassi Group Ferrara 75 – 82 OraSì Ravenna

(19-15; 35-34; 58-53)

Tassi Group Ferrara: Bellan 5, Buriani n.e., Cleaves II 16, Tassone, Smith 12, Campani (K) 18, Bertetti 5, Valente n.e., Jerkovic, Pianegonda 3, Cavicchi n.e., Amici 16. All.: Leka.

Tiri liberi: 20/24. Rimbalzi: 31, 7+24 (Cleaves II, Smith 8). Assist: 18 (Cleaves II, Bertetti 5):

OraSì Ravenna: Anthony 15, Giordano, Musso (K) 21, Bartoli 5, Oxilia 2, Onojaife, Giovannelli n.e., Petrovic 12, Bonacini 13, Lewis 14. All.: Lotesoriere.

Tiri liberi: 16/19. Rimbalzi: 37, 9+28 (Lewis 9). Assist: 18 (Anthony 6).

Arbitri: Dionisi di Fabriano, Capurro di Reggio Calabria, D’Amato di Tivoli.