Handball, Giara Ferrara in vetta alla classifica di A2 a pari merito con Cingoli

Due punti d’oro che, uniti al ko esterno di San Lazzaro in casa del Chiaravalle, valgono la momentanea e virtuale vetta della classifica in coabitazione del girone B della Serie A2 della pallamano maschile. Il rotondo 32-16 inflitto al Pescara vale la 14esima vittoria stagionale per la Giara Assicurazioni Ferrara.

Privo di Marchesino e Montanari, coach Capurro opta per uno starting seven composto da Samuele Mandelli fra i pali, Alessandro Baldo, Mattia Tonello e Jonas Matha sugli esterni, Mattia Pedron e Filippo Pasini in ala e Nerio Zaltron a completare.

Match senza storia: al 5′ Zaltron mette a segno il gol del 5-1. Baldo, schierato oggi in cabina di regia, trova la prima rete della sua gara con la penetrazione che vale l’8-2, prima che Pedron – in contropiede – fissi il parziale sul 10-3 al 12′ constringendo coach Mastrangelo al primo time out. Gli abruzzesi escono dalla sospensione con un break di 0-2 ma è solamente un fuoco di paglia, prima che Ferrara trovi l’allungo deciso che porta le squadre negli spogliatoi sul 19-8.

Baldo e Mazzucchi partono forte e guidano Ferrara al sino al gol di Janni che fissa il massimo vantaggio sul 25-13 al 41′. Ferrara si diverte e ancora Mazzucchi propizia il nuovo allungo sul 29-13 al 51′. Il resto è puro “garbage time”.

Sabato 11 febbraio capitan Rossi e compagni torneranno in campo in terra toscana, contro il Tavarnelle.

Giara Assicurazioni Ferrara vs Pescara 32-16 (19-8)

Giara Ferrara: Mandelli, Rossi, Tonello 4, Zaltron 1, Pedron 5, Mazzucchi 6, Pasini 5, Janni 2, Matha 1, Tarroni, Russello 2, Lentini, Saletti 2, Baldo 4, Marchessino. All. Capurro

Pescara: Ayala, Di Marco 2, Pinto 1, Di Pasquale 7, Di Mascio 2, F. Ciarrocchi 3, Kabtni, Lupo, M. Ciarrocchi 1, Bevilacqua. All. Mastrangelo

ALTRI RISULTATI

Camerano vs Verdeazzurro 32-25

Cingoli vs Modena 39-18

Chiaravalle vs San Lazzaro 31-27

Teramo vs Bologna 24-26

Parma vs Monteprandone 31-26

Prato vs Tavarnelle 22-23

CLASSIFICA GIRONE B: Giara Assicurazioni Ferrara 30*, Cingoli 30***, San Lazzaro 29, Chiaravalle 27, Camerano 25, Verdeazzurro 19*, Bologna United 17, Modena 13, Parma 12, Tavarnelle 9 , Prato 10*, Teramo 8, Monteprandone 5, Pescara 5.

*** tre gare in meno

*una gara in meno