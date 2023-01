Tramec Cento domina dall’inizio alla fine e vince a Cividale

Dopo la vittoria nel derby contro Ferrara, la Tramec Cento raggiunge Cividale del Friuli per l’anticipo della 19esima giornata del girone rosso di Serie A2 OldWildWest. All’andata, forti del fattore campo, i biancorossi si imposero sull’UEB Gesteco per 81-69.

La partita si apre all’insegna dell’equilibrio: dopo 4 minuti il punteggio è di 6-7 per la Tramec, guidata da Marks e Berti. Per i padroni di casa Miani, Pepper e Dell’Agnello si spartiscono equamente i punti. Il primo allungo di serata porta la firma di Mussini: la tripla del play della Benedetto XIV regala il +4 agli uomini di Mecacci, che diventa immediatamente +6 dopo il tap-in di Berti. Il momento positivo di Cento prosegue: la difesa biancorossa limita bene gli attacchi dei friulani e due liberi di Mussini aumentano ulteriormente il gap tra le due squadre. Mouaha segna da tre, ricucendo almeno parzialmente il gap, ma la Tramec risponde con Toscano e rilancia con capitan Tomassini: le due triple portano Cento in vantaggio di 11 punti. Nel finale la Tramec raggiunge anche il +14 dopo il canestro in penetrazione di Tomassini. L’appoggio di Nikolic chiude il primo quarto sul 13-25.

Il jumper dalla media di Mouaha inaugura il secondo parziale, mentre Cento ci mette più di un minuto a realizzare il primo canestro: ci pensa Marks, così come nel primo quarto, a sbloccare il tabellone della Tramec. I biancorossi sfruttano il buon lavoro difensivo e, costruendo buoni tiri in attacco, trovano il nuovo massimo vantaggio: 15-34, dopo cinque punti di Moreno e due di Marks, e time-out per coach Pillastrini, a 6.32 dall’intervallo. Al rientro in campo entrambe le squadre faticano a trovare il fondo della retina e il punteggio rimane invariato per più di un minuto, fino all’uno su due in lunetta di Berti che porta a venti punti il distacco a favore degli ospiti. Battistini realizza con fallo il primo canestro della Gesteco dopo più di 4 minuti di digiuno, seguito dalla tripla di Rota: coach Mecacci ferma il gioco sul 20-35, con 3.48 da giocare nel secondo quarto. La Tramec, con Marks e Mussini, ritorna momentaneamente a +20, con Cividale che si affida a Rota, autore di un altro tiro da tre punti. Nell’ultimo minuto le triple di Tomassini e Nikolic precedono il canestro allo scadere di Marks: all’intervallo la Tramec Cento è in vantaggio per 27-46. Il miglior marcatore con 12 punti, e unico giocatore in doppia cifra, è Marks.

La Tramec, con Marks, raggiunge il +21 in avvio di terzo quarto. Cividale si affida ad Aristide Mouaha, che realizza due triple importanti per diminuire il distacco che separa le squadre. Cento reagisce e Toscano, dall’angolo, segna la tripla che interrompe il mini-parziale dei friulani. La difesa di Cividale, in questa fase, riesce bene a imbrigliare l’attacco della Benedetto XIV, senza però riuscire a scendere sotto i 15 punti di svantaggio. Archie, da fuori, realizza il primo canestro della sua partita, Rota risponde per i friulani: coach Mecacci chiama time-out, sul 41-56 a 2.06 dalla sirena di fine terzo quarto. Al rientro sul parquet, entrambe le squadre sono in bonus: Ulaneo e Mouaha.

L’ultimo parziale comincia con la tripla di Kuuba, che riporta a 20 le lunghezze di distacco, prima dell’uno su due ai liberi di Pepper e della tripla di Cassese. Mussini sbaglia uno dei due tiri liberi a sua disposizione, mentre Cividale non demorde e, con Pepper, trova la tripla del -14. La Tramec, con lucidità, muove bene il pallone e libera Mussini per il tiro da tre punti, realizzato dal play di Cento. La tripla di Pepper avvicina ancora la Gesteco, che però non riesce a sfruttare l’inerzia del momento e viene respinta dalla bomba di Archie. Un altro canestro di Archie, in fadeaway, porta la Tramec a +20, a tre minuti dalla fine. Miani e Battistini segnano quattro punti: è l’ultimo, tardivo, tentativo di rimonta di Cividale, respinta dalle triple di Archie e Moreno. L’ultimo minuto scorre senza ulteriori sussulti: la Tramec Cento espugna il PalaGesteco per 60-78.

Marks è il miglior marcatore della Benedetto XIV con 14 punti; chiudono in doppia cifra anche Mussini (13) e Archie (11). Per Cividale, Mouaha realizza 14 punti.

UEB GESTECO CIVIDALE – TRAMEC CENTO: 13-25, 27-46, 42-59, 60-78

UEB Gesteco Cividale (all: Stefano Pillastrini): Miani 7, Clarke n.e., Cassese 3, Rota 12, Mouaha 14, Battistini 5, Pepper 9, Micalich 1, Nikolic 5, Dell’Agnello 4, Boscarol n.e., Tosolini n.e.

Tramec Cento (all: Matteo Mecacci): Marks 14, Ulaneo 6, Tomassini 8, Baldinotti, Kuuba 5, Toscano 6, Mussini 13, Berti 7, Archie 11, Moreno 8

Arbitri: Gagliardi, Luca Attard, Cassina