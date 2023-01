I Vigili del Fuoco insieme a Luna in visita ai ai reparti pediatrici

I Vigili del Fuoco di Ferrara con Luna – una bellissima labrador di 6 anni – che fa parte del Nucleo cinofilo, hanno fatto visita ai piccoli e portando in regalo i giocattoli donati da “Toys” e “Giocheria” di Ferrara.

I Vigili del Fuoco Filippo Pigozzi e Matteo Piazzi insieme a Luna (in uniforme per l’occasione), accompagnati dalla direttrice generale dell’Azienda Ospedaliera–Universitaria e dell’Azienda Ausl di Ferrara Monica Calamai hanno distribuito i doni ai bimbi in presenza di Claudio Vella, direttore della Chirurgia Pediatrica e della professoressa Agnese Suppiej, direttrice della Pediatria.

Emozionati, i bambini hanno potuto accarezzare Luna che si è fatta “coccolare” da tutti i piccoli presenti e che hanno potuto ascoltare, dalla voce di Matteo, quanto importante sia il lavoro che viene svolto dalla “coppia” di vigili del Fuoco. Anche Alex, seguito dalla professoressa Chiara Forlani, per il progetto Scuola in Ospedale, collegato in videoconferenza da casa, ha voluto conoscere Luna anche se a distanza scegliendo il suo gioco che troverà nel suo prossimo accesso in day hospital.

L’unità cinofila presta servizio in molte operazioni di soccorso come la localizzazione di persone sepolte (in caso di calamità) o di persone disperse.

L’unità di Ferrara, quando è in servizio, copre le richieste di tutta la regione, e quando è necessario anche a livello interregionale e nazionale.

L’operatività dell’unità cinofila è data dalla cooperazione del conduttore cinofilo Vigile del Fuoco e del cane addestrato, ed è derivante anche dalla specificità del cane. Il conduttore sfrutta le doti dell’amico “a quattro zampe” per la ricerca di persone. L’olfatto dell’animale, 15 volte superiore a quella di un uomo, l’udito capace di percepire rumori a 20 metri ciò permette una notevole velocità di ricerca.

La nascita del nucleo cinofilo dei Vigili del Fuoco ha radici lontane; deriva infatti dalla necessità di ricercare i dispersi sotto le macerie causate dai bombardamenti delle città italiane. Al termine degli eventi bellici della seconda guerra mondiale il nucleo fu sciolto e soltanto nel 1994 fu ricostituito per poi attivare, nel 2000, la scuola regionale delle unità cinofile di Volpiano. Attualmente le unità cinofile dei Vigili del Fuoco hanno prestato un servizio straordinario durante gli eventi calamitosi regionali e nazionali. Ad indicazione delle attività svolte basti ricordare quanto operato durante gli eventi alluvionali del 2008 e l’emergenza sismica dell’Abruzzo del 2009.



Luna è una eroina già nota alle cronache locali: il 27 dicembre ha ritrovato sano e salvo un anziano scomparso da due giorni a Pavullo nel Frignano in provincia di Modena fiutandone le tracce.

“Una visita gradita che ha reso felici non solo i bambini ma anche gli operatori e la direttrice generale – ha commentato Calamai – un incontro con uomini valorosi che ogni giorno prestano il loro servizio in situazioni di estremo pericolo e con Luna che si è subito adeguata ai bimbi con grande dolcezza. Siamo onorati di aver avuto la loro visita e speriamo che si possa stabilire una consuetudine di rapporto”.