La Spal spreca troppo. Con l’Ascoli arriva solo un pareggio

di Andrea Mainardi

Altro esame casalingo lasciato a metà per Meccariello e compagni. Contro l’Ascoli arriva un pareggio che non può soddisfare viste le occasioni sprecate e la superiorità numerica avuta per tutto il secondo tempo da parte della Spal.

Il gol di Dickmann è stato vanificato da una bruttissima dormita difensiva che ha permesso ad Adjapong di pareggiare mentre nel mezzo Moncini da due passi spedisce in Curva Est un gol già fatto.

Non serve l’espulsione di Giovane a fine primo tempo per sbloccare la partita poi: Celia e Tunjov sbattono contro Leali e Rauti sottoporta scheggia la traversa di testa. Addirittura la Spal ha anche rischiato di perderla perchè all’87’ Lungoyi non approfitta di un errore marchiano di Zanellato centrando il palo da pochi metri. Se quando c’è da arroccarsi la Spal insomma ha dimostrato di essere a suo agio, quando invece bisogna spingere e fare la partita manca ancora tanta qualità sulla trequarti e cinismo davanti alla porta.

La cronaca. Rispetto a Reggio Calabria ci sono Meccariello e Moncini nell’undici iniziale al posto di Varnier e Rabbi mentre La Mantia non è nemmeno in panchina per un disturbo gastrointestinale patito nella notte. Dopo il doveroso ricordo della Curva Ovest a Natalino Patria, storica figura biancoazzurra recentemente scomparsa, iniziano le ostilità ed è l’Ascoli a dettare i ritmi. La manovra spallina è piuttosto lenta e le mezz’ali bianconere ricevono spesso palla tra le linee alzando il baricentro ascolano.

Dopo un quarto d’ora la Spal inizia a prendere coraggio riuscendo addirittura a passare in vantaggio al primo affondo. Dickmann riceve a destra dopo un’azione prolungata ed invece di provare il cross sorprende Leali sul suo palo con un destro teso che il portiere dell’Ascoli riesce solo a smanacciare ma non a togliere dalla porta. Il gol fa bene ai biancoazzurri che rischiano solo sulle palle inattive ed al 25′ ancora Dickmann impegna Leali dopo un’altra azione ben manovrata, iniziata dal recupero di un Prati utilissimo in entrambe le fasi di gioco.

Al 31′ ci prova Dionisi dopo una respinta corta di Dalle Mura senza inquadrare la porta e subito dopo la Spal di divora il raddoppio. Peda incorna bene la punizione di Maistro con Leali che respinge corto. Sulla respinta Moncini ad un metro dalla linea di porta riesce a spedire incredibilmente sopra la traversa. Errore pesante questo e, dopo l’ennesimo destro di Dickmann respinto da Leali, l’Ascoli lo punisce pareggiando.

Falasco dalla trequarti crossa in area e Adjapong si fa trovare pronto all’appuntamento segnando con una bella spaccata. Immobile e colpevole tutta la difesa spallina con Alfonso che rimane a metà strada ed è tutto da rifare adesso. Altro episodio importante poi prima dell’intervallo: Valzania a centrocampo anticipa Giovane che arriva col piede a martello sulla tibia del centrocampista. Il VAR richiama Ghersini a rivedere l’intervento ed arriva il rosso per il giocatore bianconero che costringe l’Ascoli a giocare in inferiorità numerica tutto il secondo tempo.

Non riesce ad affondare però il colpo la Spal che per lunghi minuti non crea pericoli mentre l’Ascoli si compatta dietro rischiando poco o nulla. Al 60′ Zanellato tutto solo sull’angolo di Maistro mette alto di testa e poco dopo Celia, sempre imbeccato da Maistro, non riesce a dare forza e precisione alla conclusione a tu per tu con Leali che blocca a terra.

La Spal si sbilancia con Rauti davanti e Tripaldelli e Tunjov sulle corsie esterne. I minuti però passano e l’Ascoli è abile nel perdere tempo ogni volta che può. Per assurdo i bianconeri potrebbero addirittura vincerla perchè all’ 87′ Zanellato tenta uno stop suicida in area piccola venendo poi anticipato da Lungoyi che centra il palo da corta distanza.

Saltano gli schemi poi durante i sei minuti di recupero: ci prova Tunjov da fuori trovando pronto Leali ed all 93′ Rauti ha sulla testa la palla buona dopo uno strano rimpallo tra Valzania e Collocolo ma la sfera tocca soltanto la traversa. Altra grande occasione sprecata dalla Spal che non ne vuole proprio sapere di vincere in casa ed anche in questa circostanza è solo un pareggio al ‘Mazza’. Punto che scontenta tutti, soprattutto i biancoazzurri incapaci di sfruttare la superiorità numerica del secondo tempo e sciuponi in almeno due clamorose cirscostanze.

Spal – Ascoli 1-1

Marcatori: Dickmann 16′ (S), Adjapong 41′ (A)

Spal (3-4-2-1): Alfonso; Peda, Meccariello, Dalle Mura (dall’82’ Varnier); Dickmann (dal 74′ Rauti), Zanellato, Prati (dal 64′ Tunjov), Celia (dal 74′ Tripaldelli); Valzania, Maistro (dall’ 82′ Rabbi); Moncini.

All.: Daniele De Rossi.

A disp.: Pomini, Fiordaliso, Zuculini, Arena, Murgia, Abou, Rao.

Ascoli (3-5-2): Leali; Simic, Botteghin, Quaranta; Adjapong, Collocolo, Giovane, Falzerano (dal 64′ Buchel), Falasco; Gondo (dal 64′ Lungoyi), Dionisi (dal 57′ Mendes).

All.: Cristian Bucchi.

A disp.: Bolletta, Guarna, Ciciretti, Donati, Giordano, Eramo, Franzolini, Tavcar, Re.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova.

Assistenti: Schirru, Mastrodonato.

Quarto assistente: Sfira.

VAR e AVAR: Fourneau, Sechi.

Ammoniti: Prati 38′ (S), Quaranta 43′ (A), Buchel 73′ (A), Lungoyi 77′ (A).

Espulsi: Giovane 45′ (A).