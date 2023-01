Tassi Group – RivieraBanca Rimini: le pagelle

di Nicolò Govoni

Bellan: 5,5. Dà del filo da torcere a Johnson e Anumba, e in generale a tutta Rimini: un concentrato di energia pura pari a pochi. Sbanda nel nervosismo del finale di partita.

Buriani: SV.

Cleaves II: 6,5. La sua partita è un’altalena di alti e bassi: una partenza fortissima e poi due falli che lo fanno un po’ uscire dai giochi. Mette il turbo nella ripresa, ed è l’ultimo ad alzare bandiera bianca: peccato per i liberi sbagliati, alla fine sono stati errori pesanti.

Tassone: 5,5. Quando è chiamato in causa si fa sempre trovare pronto, ma è protagonista di uno scontro con D’Almeida, figlio del nervosismo a inizio ultimo periodo.

Smith: 6. Poco appariscente, va in difficoltà con i lunghi riminesi. La sorte però si accanisce sulla Tassi Group: si infortuna anche lui, lasciando il terreno di gioco a inizio ripresa, ma come Bertetti rientra, e fa meglio di prima.

Campani: 6. Impeccabile in attacco nella prima frazione, ormai è temibile per gli avversari anche dall’arco. In difesa concede meno che può a Ogbeide, avversario difficilissimo da fermare.

Bertetti: 6. Sguscia ovunque sui 28 metri tra i giganti riminesi, e distribuisce assist (9) ai compagni. Le sue urla di dolore per l’infortunio fanno tremare compagni e pubblico, ma è un derby e rientra in campo: la musica non cambia per gli avversari, anche se cala vistosamente nel finale.

Valente: SV.

Jerkovic: 6,5. L’uomo in più dalla panchina per Leka, entra e non sbaglia niente dal campo: scompare nel finale, quando i suoi canestri sarebbero serviti; chiude comunque con 18 punti e il 66,7% al tiro: sicuramente il migliore in campo per i biancazzurri.

Pianegonda: 6. Non aggredisce la partita con decisione: è un derby, e due tiri aperti sbagliati pesano nell’economia del match. In crescendo nella seconda frazione, è lui a dare l’ultimo barlume di speranza alla Tassi Group.

Cazzanti: SV.

Cavicchi: SV.

Leka: 5,5. I suoi ragazzi conducono per quasi tre quarti, per poi arrendersi sotto i colpi di Ogbeide, Johnson e Anumba. È una squadra che non molla mai, ma forse l’inesperienza ha fatto cadere il Kleb nella trappola riminese e nel nervosismo dell’ultimo quarto che ne è seguito.

RivieraBanca Basket Rimini

Tassinari: 7; Anumba: 7; Meluzzi: 6,5; Scarponi: 5,5; Masciadri: 6; D’Almeida: 5,5; Bedetti:5,5 ; Johnson: 8; Morandotti: SV; Ogbeide: 7,5; Landi: 6. All. Ferrari: 7.