Nascondevano quasi 5mila euro nei sacchetti delle patatine: scoperti dalla Polstrada

Trasportavano oggetti preziosi e soldi nascosti nei sacchetti delle patatine, ma il loro ‘trucchetto’ è durato fino a quando la Polizia Stradale di Altedo non li ha scoperti, mentre provavano a farla franca.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 13 gennaio quando, nell’ambito dei controlli predisposti dalla Polizia di Stato dell’Emilia-Romagna, una pattuglia della Polstrada ha intimato l’alt, tra i caselli di Ferrara Sud e Altedo lungo l’autostrada A13, a una Fiat 500L di colore nero, che stava viaggiando a forte velocità verso Bologna.

Una volta fermato il veicolo in sicurezza al casello di Altedo, i poliziotti hanno proceduto a controllare i documenti delle due persone a bordo del mezzo, entrambi italiani e di sesso maschile, prima di accompagnarli nella vicina caserma per poter approfondire le verifiche dell’auto con cui stavano percorrendo il tratto di strada, essendo tutti e due già noti alle forze di polizia per svariati precedenti per ricettazione, truffa e altri reati di diversa natura.

La decisione dei poliziotti si è rivelata corretta: durante la perquisizione del veicolo, sul divanetto posteriore è stato, infatti, trovato un tubo aperto di patatine Pringles di colore rosso, nascosto in mezzo ad altri sacchetti di patatine di svariate marche, al cui interno, proprio sotto ad alcune patatine, erano stati accuratamente mascherati parecchi oggetti preziosi, fra cui collane, orecchini, anelli e orologi, oltre a una considerevole cifra di denaro in contanti, pari a 4.850 euro suddivisi in quattordici banconote da 100 euro e sessantanove da 50 euro.

Interrogati sulla provenienza della merce rinvenuta, i due hanno fornito spiegazioni evasive, tanto da indurre i poliziotti ad aprire tutti i sacchetti di patatine chiusi, riuscendo a ritrovare, all’interno di un sacchetto della marca San Carlo, di colore bianco e accuratamente rinchiuso dopo l’apertura iniziale, tanto da sembrare sigillato, numerosi altri oggetti preziosi.

I due malfattori, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati così denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione, mentre sono in corso ulteriori indagini da parte della polizia giudiziaria per ricostruire la provenienza dei preziosi.