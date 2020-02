Coronavirus. Il medico: “Fidiamoci delle istituzioni, evitiamo luoghi chiusi e affollati”

È di sabato la decisione dell’Università di Ferrara di sospendere le lezioni e le attività didattiche per una settimana a scopo preventivo: nel vicino Veneto, da dove vengono molti studenti di Unife, è stata infatti registrata la diffusione dell’infezione da Coronavirus 19nCoV. È chiaro dunque che, anche se al momento non sono stati registrati casi da noi, è bene agire con prudenza e per evitare il più possibile la diffusione del contagio, finora unica vera arma per ‘sconfiggere’ il virus. Pur in una situazione destinata a mutare e a farlo probabilmente molto rapidamente, facciamo il punto con il medico Michele Franchi, specialista in igiene e medicina preventiva.

Dottore, il timore che il virus potesse arrivare nel nostro paese si è avverato. Come vede la situazione?

La situazione, inutile nasconderlo, è preoccupante: i casi identificati stanno crescendo nelle ultime ore, ci sono più focolai non collegati tra loro e soprattutto è difficile legarli a contatti provenienti dalla Cina. Il rischio che i casi individuati siano solo la punta dell’iceberg di una patologia in realtà più diffusa è piuttosto concreto. Gli interventi delle istituzioni sanitarie sono stati pronti ed efficaci, l’obiettivo è ricostruire la catena infettiva, anche se più aumentano i contagi più diventa difficile. Prendiamo come esempio il signore di Vo’ Euganeo purtroppo deceduto, la diagnosi è arrivata solo dopo diversi giorni di ricovero nei quali si pensava a un’influenza complicata: con quante persone è entrato in contatto in questo periodo? E soprattutto come ha fatto un pensionato che vive in un paesino alle pendici dei colli euganei a contrarre un virus diffuso in Cina? Solo rispondendo a queste domande sarà possibile spegnere il focolaio. A oggi risposte non ce ne sono.

Quella che sembrava un’epidemia lontana ora è alle porte. È stato commesso qualche errore?

È evidente come le misure prese per evitare che il virus cinese arrivasse in Italia non siano state sufficienti, nonostante il nostro paese sia stato tra i più drastici nel chiudere i collegamenti aerei diretti con la Cina. Troppe però le persone che hanno continuato e continuano tuttora ad arrivare dalle zone colpite tramite scali e percorsi indiretti, soltanto in Toscana 2500 negli ultimi giorni. Questo potrebbe portare a nuovi casi, nuovi focolai, rendendo la situazione sempre più difficile da governare. È un flusso, sperando non sia tardi, che va bloccato al più presto, mettendo in secondo piano la tutela di interessi politico-commerciali. Ovviamente l’Italia non può muoversi da sola in questa direzione, serve una cabina di regia unica a livello europeo.

Quale la situazione a Ferrara? Che consigli dare ai cittadini?

Al momento in cui scrivo non ci sono casi confermati nella nostra città/provincia, anche se i più vicini sono a una manciata di chilometri e i flussi di persone da quelle aree sono sostanziali. Dobbiamo certamente fidarci delle istituzioni a tutti i livelli: università e amministrazione comunale si sono mosse con celerità e trovo un’ottima idea la sospensione delle lezioni e delle attività formative, in modo da evitare assembramenti degli studenti in aule chiuse. I consigli per i cittadini rimangono gli stessi, dal lavarsi spesso le mani al tossire/starnutire nel gomito. Chi è tornato dai paesi a rischio deve rimanere in isolamento domiciliare e non andare al pronto soccorso in caso di sintomi. Aggiungerei di evitare il più possibile anche a Ferrara i luoghi chiusi e affollati, almeno finché i focolai vicini non saranno spenti/controllati. A questo scopo, sostare molto tempo in fila in farmacia per acquistare mascherine nemmeno protettive non rappresenta la strategia migliore.

Cosa possono fare le istituzioni sanitarie per individuare subito i nuovi casi, prima che arrivino a dare contagi?

Una strategia (che dipende però dal numero di kit a disposizione e dalla capacità dei laboratori di analizzarli) potrebbe essere quella di sottoporre a test qualunque paziente mostri sintomi respiratori e/o febbre, dall’ambulatorio del medico di medicina generale al pronto soccorso. Ci troviamo purtroppo in un periodo in cui è ancora molto diffuso il virus influenzale, che presenta sintomi simili a quelli del Coronavirus non complicato. È molto difficile quindi per il personale sanitario, specie se iniziano a comparire casi senza contatti con zone a rischio, fare diagnosi differenziale. Altra indicazione prudenziale è quella di sottoporre al test qualunque paziente sia già ricoverato con probabile polmonite o influenza complicata, il caso di Vo’ ci insegna che anche i casi anamnesticamente insospettabili possono rivelarsi infezioni da Coronavirus.

Ma il virus è particolarmente aggressivo o si tratta, come qualcuno dice, di una specie di nuova influenza?

I numeri cinesi, dei quali è tuttavia difficile fidarsi, indicano una letalità vicina al 2%. Sicuramente le persone più a rischio, come per molte altre malattie infettive, sono quelle che hanno già patologie croniche (scompenso cardiaco, bronchite cronica, insufficienza renale, situazioni di immunodepressione) e gli individui molto anziani. Fa riflettere però che anche un ragazzo di 38 anni, peraltro grande sportivo e podista e senza fattori predisponenti, sia in gravissime condizioni: anche se è presto per trarre conclusioni, appare troppo ottimistico paragonare il Coronavirus a una sindrome influenzale. Il quadro potenziale è infatti più complesso: nessuno ha anticorpi pregressi e non esiste alcun vaccino, il rischio è che senza contenimenti si concentrino tantissimi casi in un breve periodo, saturando le possibilità di cura del sistema sanitario. Per questo è necessario fare tutto il possibile affinché dai pochi casi riscontrati non si arrivi a un’epidemia diffusa.