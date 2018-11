Addette alle pulizie in stato di agitazione contro l’appalto dei vigili del fuoco

La Filcams Cgil di Ferrara proclama lo stato di agitazione delle dipendenti della ditta Miorelli Service Srl che continuerà finché non verrà avviato un tentativo di conciliazione con in prefettura.

Parliamo dell’appalto di pulizia delle caserme e dei locali del Corpo dei Vigili del Fuoco di Ferrara e provincia, pur all’interno di un lotto complessivo di appalto comprendente l’intera regione Emilia Romagna e parte della regione Lombardia, in gestione appunto alla ditta Miorelli Service dal 1° settembre 2018.

Le motivazioni che portano a questa proclamazione risiedono nel fatto che “la Miorelli Service – annuncia il sindacato – ha imposto alle lavoratrici un orario part time settimanale inferiore rispetto a quello che le stesse avevano in capo alla ditta uscente dall’appalto”.

Tale situazione si è realizzata anche in conseguenza del fatto che “l’azienda, pur convocata presso l’Ispettorato Territoriale di Ferrara e non presentandosi – riferisce la Filcams -, non ha chiarito tale aspetto, salvo oggettiva dimostrazione contraria, mai fornita dall’azienda Miorelli Service Srl in nessuna sede”.

La Filcams Cgil “alla luce di informazioni da capitolato non lo si ritiene corretto nell’ammontare delle attuali ore settimanale ridotte di fatto, rispetto a quello in essere alla data del 31 agosto in capo alla ditta uscente”. Ad oggi si aggiunge che “le lavoratrici sono senza lettera di assunzione individuale, ovvero non hanno il loro contratto individuale d’assunzione, quindi in violazione di legge”.

Ma non finisce qui. “Un’altra motivazione legata alla proclamazione dello stato d’agitazione – prosegue il sindacato – risiede nell’aver emesso la prima busta paga del mese di settembre con tariffa oraria sbagliata, ovvero più bassa di quella tabellare prevista”. Infine, “non hanno provveduto a pagare quanto dovuto a norma di Ccnl e contratto provinciale in merito ai rimborsi chilometrici, per gli spostamenti legati al lavoro da parte delle lavoratrici, dove previsti e necessari”.

Questa situazione è già stata segnalata agli uffici ispettivi dell’Ispettorato del Lavoro di Ferrara, ma intanto è stato proclamato lo stato di agitazione a norma di legge 146 nel rispetto della procedura del tentativo di conciliazione con richiesta d’incontro presso la prefettura.