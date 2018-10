Dalla Luna di Astolfo alla Luna di Armstrong

di Emmanuele Berro

Per migliaia di anni l’uomo ha sognato e immaginato la Luna nei modi più disparati: dalla poesia alla scienza, in tanti si sono cimentati nel cercare di comprendere il satellite della Terra. E proprio l’astro celeste è stato l’oggetto dell’iniziativa “Da Luna a Luna”, tenutasi sabato 27 ottobre nel centralissimo Teatro Nuovo di Ferrara. Scrittori, ma anche astrofisici, si sono alternati sul palco, i primi leggendo passi di opere proprie o di autori come Leopardi e Ariosto, e i secondi raccontando la loro esperienza dell’astro celeste.

Presentata dalla giornalista e conduttrice radiofonica Loredana Lipperini, la manifestazione è stata accompagnata dalla grande musica di Puccini e Mascagni, eseguita dall’Orchestra del Baraccano, diretta dal maestro Giambattista Giocoli. Diversi gli autori presenti che hanno prestato la loro voce alla lettura di pezzi di poesie, poemi o romanzi, tra cui Ermanno Cavazzoni, che ha letto le prime poesie di Giacomo Leopardi (inserite nei “Canti”), Ermanna Montanari, attrice teatrale che ha interpretato il famoso “Astolfo sulla Luna” di Ludovico Ariosto, Silvia Avallone, che ha scelto di leggere “A sangue freddo”, di Truman Capote.

Non solo la letteratura è salita sul palco del Nuovo. Anche l’astrofisica ha avuto il suo spazio, con l’astronauta Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale e già partecipante a due missioni Nasa a bordo dello Space Shuttle, che ha richiamato la sua esperienza e ha parlato dei prossimi passi della conquista dello spazio: “La Stazione Spaziale è un banco di prova per ritornare sulla Luna in modo diverso, per esempio costruendo una base attorno alla Luna […] che poi diventerà il punto di passaggio per missioni più complesse”, come l’atterrare su asteroidi e, più a lungo termine, su Marte.

L’iniziativa ha chiuso la XVIII edizione di “Ad alta voce”, rassegna culturale organizzata da Coop Alleanza 3.0, che ogni anno ha luogo in una città diversa e che per la prima volta si è tenuta a Ferrara.