“Le origini della vita”. Scienza e religioni a confronto

di Emanuele Berro

È stato il Meis la cornice scelta per il terzo evento dell’iniziativa “Ad alta voce”, organizzata da Coop Alleanza 3.0 per la prima volta a Ferrara: oggetto del dibattito “Le origini della vita”, tenutosi venerdì mattina (26 ottobre), è stato il rapporto tra scienza e religioni.

All’evento, presentato dalla direttrice del Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, Simonetta Della Seta, hanno partecipato in qualità di ospiti Vito Mancuso, docente, teologo e editorialista de “La Repubblica”, Alessandro Treves, professore alla Sissa di Trieste, e, in rappresentanza del rabbino capo di Ferrara, Daniela Abravanel, esperta di studi ebraici.

Anticipati dalla lettura dei primi versi della Genesi e intervallati dall’accompagnamento musicale dei maestri dell’Amf (Associazione Musicisti di Ferrara), gli ospiti hanno passato in rassegna opinioni e fatti sull’origine della vita, partendo dall’opera di noti biologi e fisici come Darwin e Einstein. Treves in particolare ha riferito degli ultimi sviluppi della biologia sul tema, come la possibilità che l’Rna (molecola genetica a singolo filamento) abbia anticipato il più conosciuto Dna (a doppio filamento), o che le forme primordiali di vita siano comparse nelle correnti calde del profondo degli oceani.

Non solo sull’origine della vita si è soffermata l’attenzione degli ospiti, ma anche sulla sua preservazione. In tal senso si è parlato del rapporto tra ecosostenibilità ed evoluzione: secondo Abravanel, “non sempre evolve il più forte, ma evolve chi riesce a vivere in modo ecosostenibile, ovvero compatibile con gli altri”. E come conciliare evoluzione e religione? “L’evoluzione è un dato”, dice Mancuso, “con il quale dobbiamo entrare in alleanza. […] Non vedo assolutamente contrapposizione tra dimensione spirituale e questo dato”.