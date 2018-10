“Ad alta voce”, tre giorni di eventi sulle origini e sulle “parole che ci trasformano”

di Francesco Pece

“Origini: parole che trasformano” è il tema della 18esima edizione di “Ad alta voce”, manifestazione che dal 2001 a oggi ha coinvolto oltre 700 autori toccando ogni anno diverse città italiane come Bologna,Venezia, Ravenna, Cesena, Ancona, L’Aquila, Trieste e Padova. Quest’anno toccherà a Ferrara, con la collaborazione delle istituzioni e delle associazioni locali, ospitare un evento che mira a dar voce ai protagonisti e ai luoghi di una determinata città mediante una rassegna di dieci appuntamenti gratuiti volti ad affrontare temi quali il futuro delle nanotecnologie, lo sviluppo sostenibile, la nascita della democrazia o del linguaggio in compagnia di protagonisti del mondo della cultura, della musica e della scienza come Umberto Guidoni, Marco Missiroli, Guido Catalano e Dente, Paolo Rumiz, l’architetto Stefano Boeri, il professore Gustavo Zagrebelsky, il teologo Vito Mancuso, lo scrittore Stefano Bartezzaghi e tanti altri.

Tutto ciò nella cornice dei luoghi simbolo della vita artistica, religiosa e civile della città, come la Pinacoteca Nazionale, il Museo Archeologico Nazionale, il Meis, il Teatro Nuovo, le sale del Palazzo Comunale o il Consorzio Wunderkammer, ma anche nei negozi Coop di via Mazzini e del centro commerciale Il Castello.

“La forza della città di Ferrara è quella di essere una città contemporanea” , queste le parole del vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Massimo Maisto in occasione dell’incontro di presentazione della manifestazione al quale hanno preso parte anche Mirco Dondi, vicepresidente Politiche di Filiera e Territoriali di Coop Alleanza 3.0 (organizzatrice della manifestazione), ed Enrico Quarello, coordinatore Politiche Sociali e Relazioni territoriali di Coop Alleanza 3.0. Parole che sottolineano come la città di Ferrara sia simbolo di una perfetta coesione tra nuovo e antico e per questo sia un ambiente favorevole alla diffusione della cultura.

Enrico Quarello e Mirco Dondi hanno sottolineato come da anni la cooperativa si impegni a sostenere le produzioni locali e culturali del territorio in 12 regioni, prevenendo la delocalizzazione di industrie e investendo nelle risorse dei propri utili, ma soprattutto “valorizzando la cultura come veicolo essenziale di coesione sociale”: questo il tema chiave di un’iniziativa che possiede un forte richiamo economico e turistico nei confronti della città di Ferrara e contribuisce sempre più, come sottolinea il vicesindaco Massimo Maisto, a “costruire iniziative di reciproco interesse che incontrino il bene comune”.

Si parte giovedì 25 ottobre alle 18:30 presso il Museo archeologico Nazionale di Ferrara dove saliranno sul palco gli architetti Stefano Boeri e Chiara Tonelli, il professore Enrico Giovannini, il neurobiologo Stefano Mancuso, con la moderazione di Eva Giovannini e l’accompagnamento musicale a cura del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara. Interverranno inoltre il sindaco Tiziano Tagliani e il presidente di Coop Alleanza 3.0 Adriano Turrini.

Venerdì 26 “Ad alta voce” farà tappa anche al Meis per l’appuntamento “Le origini della vita Incontro fra scienza e culture religiose”; alla Coop di via Mazzini con “Letture di autori ferraresi” e nello spazio di Librerie.coop dell’ipercoop Il Castello con “Alle origini della passione”. La Pinacoteca Nazionale ospiterà Viaggio nelle parole, mentre la giornata si chiuderà con l’appuntamento Moon river al Consorzio Wunderkammer. Tra le personalità che interverranno nel corso della giornata anche il teologo Vito Mancuso, le campionesse sportive Eleonora Manfredini e Fiona May a cui si aggiungono tra gli altri l’enigmista Stefano Bartezzaghi e il direttore editoriale della casa editrice “La nave di Teseo” Elisabetta Sgarbi.

Sabato 27 si prosegue con l’evento a forte carattere scientifico “Alle origini dell’umanità”, nella Sala Estense del Comune con anche il genetista Guido Barbujani, la professoressa Elena Pettinelli la ricercatrice Ambra Fioravanti. Nella Sala Consiliare del Comune si terrà “Alle origini della democrazia” con la partecipazione degli scrittori Stefano Massini e Marco Belpoliti e del professore emerito Gustavo Zagrebelsky. Evento finale, anche con diretta Facebook, al Teatro Nuovo, dal titolo “Da Luna a Luna – Da Astolfo ad Armstrong” a cui prederanno parte anche gli scrittori Silvia Avallone, Ermanno Cavazzoni, Paolo Rumiz oltre al duo formato dal poeta Guido Catalano e dal musicista Dente.

In tutti gli appuntamenti spazio anche alla musica con le sonorità del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, Organic Trio, Ambra Bianchi e Ricky Scandiani Duo, Amf Combo, Stag, e dell’Orchestra del Baraccano.

Il programma completo è consultabile sul sito www.adaltavoce.it ed è possibile seguire “Ad alta voce” sui profili ufficiali di Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.