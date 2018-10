Aborto. Medici cattolici e “Scienza & Vita” difendono Balboni e il Papa

“Grazie a Papa Francesco per una chiarezza ripresa e confermata. Grazie ad Alessandro Balboni per il coraggio garbato e, di questi tempi, raro”. Se da un lato il mondo femminista (e non solo) scende in piazza anche a Ferrara a difesa della legge 194 sull’aborto, c’è anche chi manifesta piena solidarietà da un lato al Papa – che ha detto che abortire è come affittare un sicario – e dall’altro al consigliere comunale Alessandro Balboni di Fdi, che con una sua mozione praticamente identica a quella presentata a Verona ha riacceso il dibattito in città.

Si tratta di Rosario Cultrera, presidente Amci (Associazione medici cattolici) Ferrara e Chiara Mantovani, presidente Scienza & Vita Ferrara.

“Confidando che ai politici e agli intellettuali di casa nostra e altrui la simpatia e l’approvazione per papa Francesco non funzioni a corrente alternata, ci auguriamo che nessuno pensi di estendere anche al romano Pontefice gli insulti e le esternazioni riservate in queste ore ad Alessandro Balboni – scrivono i due in una lettera -. In modo differente, ciascuno attenendosi alle rispettive competenze, il Papa e il consigliere comunale hanno espresso una considerazione che sarebbe banale, se la ragione governasse il pensiero: come aiutare ad eliminare il dramma dell’aborto? Sì, dramma. Come ben sanno tutti coloro che avvicinano la crudezza della realtà”.

“Non oltrepassare la posizione che vede nell’aborto solo un diritto, come se l’unico attore fosse la donna e per di più supponendo che gliene possa derivare solo un bene, questa è davvero una posizione retrograda e cieca ad ogni evidenza – sostengono i due -. Rimanere ancorati, a dispetto delle evidenze scientifiche, psicologiche ed esperienziali, ad una difesa d’ufficio di un atto che volutamente interrompe un processo vitale, non aiuta a cogliere la complessità di un problema enorme, stanti le cifre di milioni di aborti praticati nel mondo. Delegare al litigio politico la responsabilità educativa delle giovani generazioni è abdicare al ruolo del buon senso – concludono Mantovani e Cultrera -: se una verità è detta da un avversario intellettuale, per questo è meno vera?”