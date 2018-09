La ferrarese Incico avvisa Confindustria: “Intollerabile l’endorsement alla Lega”

O Confindustria si smarca formalmente dall’appoggio esplicito alla Lega manifestato dal suo presidente o la società lascerà l’associazione degli industriali. È l’ultimatum che la ferrarese Incico, grossa società ferrarese di ingegneria multidisciplinare, ha inviato all’associazione degli industriali.

A innescare l’inusuale presa di posizione sono state le altrettanto inusuali parole che Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, ha pronunciato sabato davanti all’assemblea dell’associazione di Vicenza, a Breganze: “Di questo governo – ha affermato, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano – crediamo fortemente nella Lega, è una componente importante, qui non si tratta di regionalità ma di risposte vere ai cittadini”. Boccia ha anche fatto un passo ulteriore, affermano che Confindustria ha “grandi aspettative nei confronti della Lega. C’è un rapporto storico di molti nostri imprenditori con i governatori della Lega in Veneto, in Lombardia e in Friuli Venezia Giulia”.

Insomma, un endorsement in piena regola che non è affatto piaciuto all’amministratore delegato della Incico, Giovanni Monini, che parla di una “inusitata ed intollerabile manifestazione di appartenenza politica di Confidustria” e si dice pronto a non rinnovare l’iscrizione all’associazione per il 2019.

“Con questo atto – aggiunge Monini nella lettera inviata ad Alberto Vacchi, presidente di Confindustria Emilia – riteniamo che il Presidente Boccia sia venuto meno al suo mandato di tutela e sviluppo degli interessi degli associati in un quadro di neutralità nello scenario politico del Paese. Per questo motivo – conclude l’ad di Incico – in mancanza di una chiara ed immediata censura da parte degli organi preposti della Associazione, ci vediamo costretti a dare disdetta della nostra adesione a Confindustria Emilia”.