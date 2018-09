Ferrara Basket 2018, nuova sfida per coach Furlani e i suoi ragazzi

di Davide Soattin

Nuova avventura alle porte per la debuttante Ferrara Basket 2018, società neonata nel corso di quest’estate ed iscritta al prossimo campionato regionale di C Gold che, forte della fruttuosa sinergia con il fiorente settore giovanile della Vis 2008 e della redditizia partnership con 2G, Vassalli Bakering e Gfc Chimica, ha dato vita ad un nuovo ed ambizioso capitolo nella storia della palla a spicchi ferrarese, con uno sguardo nostalgico al passato e ai tempi d’oro che furono.

“La nostra passione per la pallacanestro ha fatto in modo che in città nascesse una nuova realtà – ha spiegato il presidente Daniele Schincaglia -, grazie soprattutto all’aiuto fondamentale di sponsor amici e di tecnici esperti. Una grossa mano l’abbiamo ricevuta anche dalla struttura della vecchia Serie A unitamente a quella della Vis 2008, nostra società satellite che ci ha fornito giovani validi e la possibilità di giocare al Palapalestre. Speriamo di fare un buon campionato e di toglierci diverse soddisfazioni”.

Soddisfazioni che si augura di ricevere e di vivere da questa nuova sfida anche Adriano Furlani, coach scelto dal nuovo sodalizio per guidare un gruppo composto dall’esperienza della vecchia guardia e dalla scaltrezza dei più giovani: “Credo sia fondamentale che alcune delle principali forze locali abbiano deciso di investire nel progetto. Si dice tanto che Ferrara è una città pigra, ma a questo giro abbiamo trovato gente che crede nello sport. In un momento di difficoltà economica e sociale, infatti, abbiamo avuto l’appoggio di investitori che hanno creduto in un progetto che, seppur per ora non sia nulla, chissà che nel futuro non diventi qualcosa”.

“La nostra ambizione non è quella di crescere e sentirci arrivati nell’arco di un anno – ha poi proseguito l’allenatore, analizzando le aspettative e gli obiettivi societari -, ma crediamo che sia importante concentrarsi su un percorso di crescita che deve consolidarsi, per poi aumentare ancora di più. Il nostro vuole essere un percorso duraturo e continuo, in cui vogliamo creare i presupposti per dare alla città qualcosa di concreto che si mantenga nel tempo. Abbiamo tanto entusiasmo e non vogliamo di certo essere una meteora”.

Il nuovo Ferrara Basket 2018, che farà il proprio debutto in campionato il prossimo 7 ottobre nella trasferta contro la Salus Bologna, tra le proprie file potrà vantare giocatori dal calibro di Ignacio Davico, Aco Mandic, Massimo Farioli, Matteo Ghirelli, Alessandro Petronio Matteo Cattani, Marco Vigna ed Antonio Chemello, seguiti da uno staff tecnico e medico esperto e piuttosto navigato nel mondo della pallacanestro a livello nazionale che, oltre alla grinta e alla meticolosità di coach Furlani, vedrà come medico Mario Capozza e come direttore sportivo l’ex team manager del Kleb Donato di Monte, mentre allo storico Carletto Piacentini e a Mattia Campi spetteranno rispettivamente i ruoli di fisioterapista e di vice allenatore.