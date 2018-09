Tennis. Martinelli orgoglio estense: è campionessa italiana U14

È un orgoglio per Ferrara, sua città natale, e per il Cus, dove si allena, la vittoria tricolore di Giulia Martinelli, diventata campionessa italiana di tennis under 14.

La giovane tennista in forza al Tc Bologna ha sconfitto 61-63 la romana Anna Paradisi nella finale disputata domenica mattina sul campo del Ct Palermo. La stessa Martinelli, in coppia con la palermitana Virginia Ferrara, aveva conquistato sabato il secondo posto nella finale del doppio.

La strepitosa affermazione della ferrarese ai campionati nazionali è arrivata con un dominato assoluto dal primo turno sino alla finale, riuscendo nell’impresa di non perdere neppure un set. Accreditata della testa di serie numero due, ha sconfitto all’esordio Abrami 61/61, al secondo turno Gottardi 63/60 ed al terzo 63/63 la campionessa umbra Giovagnoli.

Il capolavoro tennistico è stato compiuto dai quarti, dove Giulia ha alzato il suo livello di gioco, così da portarla a vincere agevolmente sulla quotata siciliana Cambria per 62/61, ed in semifinale contro la palermitana e giocatrice di casa Virginia Ferrara, ex campionessa italiana under 12 e under 13, per 61/62.

L’atto finale contro la toscana Anna Paradisi, ha visto Martinelli vincere 61/63 e portare lo scudetto nella città estense, mancante dai tempi dell’altra Giulia, la Casoni diventata poi numero ottanta nelle graduatorie mondiali.

Ad accompagnarla in questo trionfale cammino nel “Regno della Trinacria” la mamma e maestra Sandra Raiteri. Ad osservare tutto il torneo la capitana azzurra di Fed Cup Tathiana Garbin e Karin Knapp.

Grande la soddisfazione a Ferrara, soprattutto da chi l’ha alimentata e supportata tennisticamente negli anni, come Nando De Luca, maestro del Cus e responsabile giovanile dell’intera provincia.