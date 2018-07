Le pagelle. Lazio–Spal, chi sale e chi scende

di Andrea Mainardi

A quasi tre settimane dall’inizio del campionato, la Spal è stata sconfitta per 3-0 nel primo vero test probante della propria preparazione estiva. Nonostante le gambe pesanti è possibile trarre alcune indicazioni da quando visto ad Auronzo di Cadore.

CHI SALE

Sauli Vaisanen: Per essere un giocatore in partenza, gioca una partita davvero di grande solidità non tirandosi mai indietro anche quando c’è da usare le ‘cattive’. Sempre preciso e puntuale nelle chiusure, giustamente mister Semplici gli concede quasi tutti e novanta i minuti in campo. Forse la Spal ha già in casa il difensore con cui completare il reparto?

Pasquale Schiattarella: Schierato dal primo minuto nel ruolo di regista a centrocampo, dimostra di avere ormai dimestichezza in quella zona di campo e di poter essere più che utile anche il prossimo anno in cabina di regia.

Manuel Lazzari: Primo tempo più che positivo anche per la ‘freccia’ biancoazzurra che dimostra già di avere gamba in entrambe le fasi di gioco. Nella ripresa i tentativi di intesa con Petagna lasciano decisamente ben sperare per il futuro.

Federico Viviani: Entra molto bene in partita nel secondo tempo giocando qualche metro più avanti del solito. Finalmente trova continuità anche col tiro rivelandosi il più pericoloso dei biancoazzurri, impegnando diverse volte Proto e Guerrieri.

Andrea Petagna: Per lui quarantacinque minuti molto solidi, facendo quel preziosissimo lavoro di sponda e aperture sugli esterni che mister Semplici gli chiede. La buona volontà mostrata gli fa strappare diversi applausi dai tifosi spallini ben consapevoli di aver evitato un ‘Borriello bis’.

CHI SCENDE

Alberto Paloschi – Mirko Antenucci: In ombra oggi il tandem offensivo sceso in campo dal primo minuto. Entrambi i giocatori sono apparsi abbastanza in ritardo di condizione non riuscendo mai a liberarsi al tiro, e limitando i propri movimenti a qualche sprazzo e nulla più.

Felipe: L’errore con cui innesca il primo gol della Lazio è davvero banale, peccato perché fino ad allora aveva disputato una gara più che solida.