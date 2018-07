Spal: tornano ad allenarsi i nazionali Gomis, Cionek e Djourou

di Davide Soattin

Primo allenamento a porte aperte della nuova stagione in via Copparo e tanta è già la curiosità per la Spal che verrà. Davanti a un centinaio scarso di tifosi infatti, che presumibilmente nella giornata di domani saliranno in massa ad Auronzo per seguire il test match di lusso contro la Lazio di Simone Inzaghi, Antenucci e compagni hanno svolto l’ultima seduta di lavoro sotto l’afoso sole di Ferrara, prima di fare le valigie e risalire in alta quota nel pomeriggio di oggi.

Agli ordini di mister Semplici, che già da due giorni ha a propria disposizione anche i reduci dalle vacanze post-Mondiale, programma di attività regolare per quasi tutti i biancazzurri tra esercitazioni tattiche a coinvolgere il gioco sugli esterni e ripetute progressive di corsa volte ad aumentare la forza e l’esplosività muscolare nelle gambe, mentre i neo-acquisti Fares e Djourou si sono limitati a un piano di lavoro personalizzato nella rinnovata struttura delle palestre adiacente al campo di gioco.

Per l’ex Hellas comunque, visto il modo con cui ha svolto gli esercizi nella sala macchine, non dovrebbe esserci nessun problema di grave entità, ma più che altro si potrebbe trattare di una scelta personale per recuperare dai grandi carichi di lavoro delle ultime settimane. Leggermente diversa invece sembra essere la situazione fisica e atletica del centrale svizzero, quasi certamente impegnato ad accelerare il percorso di preparazione per entrare al più presto in condizione con il resto dei compagni.

Insieme ai due nuovi arrivi del mercato estivo infine, sulla falsa riga delle ultime sedute, proseguono il recupero dai rispettivi acciacchi anche l’estremo difensore serbo Milinkovic-Savic, infortunatosi a una mano destra che tutt’oggi appare vistosamente fasciata, e il numero dieci dell’attacco spallino Floccari, alle prese probabilmente ancora con quel problema alla caviglia rimediato nell’amichevole friulana al cospetto dell’Nk Ankaran.