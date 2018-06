Scuola: rivincita per l’esercito dei precari

Una rivincita, in termini economici ma anche morali, dopo anni di precariato nella scuola. È quella ottenuta in tribunale da alcuni docenti precari ferraresi che si sono visti riconosciuti lo stesso trattamento stipendiale del personale di ruolo.

Una vittoria anche per il sindacato. Sono oramai numerosissime le sentenze con cui il giudice del lavoro di Ferrara dà ragione alla Flc Cgil che, con la propria legale Stefania Guglielmi, ha convenuto in giudizio il Miur assistendo docenti e personale Ata (tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici) penalizzati da anni di precariato.

“Sono decine i lavoratori e le lavoratrici che, avendo promosso ricorso tramite la Flc Cgil, hanno ottenuto giustizia” esulta l’organizzazione sindacale. Le cause più recenti risalgono a dicembre 2017, che interessava circa 30 precari ferraresi, e ai primi di giugno 2018 relativa alla posizione di almeno altre 40 persone.

Il giudice del Lavoro di Ferrara, riconoscendo il diritto alla parità di trattamento fra personale in ruolo e personale precario, ha accertato in capo a tutti i ricorrenti il diritto alla stessa progressione stipendiale e allo stesso trattamento contributivo e previdenziale del personale di ruolo, oltre alle differenze retributive. In questi giorni il Ministero del Tesoro ha emesso i criteri finalizzati al riconoscimento economico del primo gruppo, quello di dicembre.

“A livello economico, ma dipende ovviamente da carriera a carriera, si arriva anche a 5-6mila euro. A questo si aggiunge il diritto allo scatto di anzianità per chi ha maturato i requisiti” spiega Hania Cattani, segretaria generale della Flc Cgil di Ferrara. Ma non solo. In ormai molti casi il tribunale estense ha anche condannato il Miur a risarcire il danno confermando la tesi dei sindacalisti secondo cui “il Miur ha abusato e continua ad abusare dei contratti a termine”.

“A fronte dei successi ottenuti la Flc Cgil, da sempre al fianco di tutte quelle lavoratrici e lavoratori che nonostante tutte le difficoltà rendono un inestimabile lavoro alla scuola pubblica italiana, esprime la massima soddisfazione per il risultato raggiunto essendo riuscita a tutelare, ancora una volta, i diritti dei lavoratori costituzionalmente garantiti – commentano dal sindacato -. E proseguirà nella battaglia sia politica che giudiziaria nei confronti del Ministero che da troppo tempo continua a sfruttare anno dopo anno i lavoratori del comparto mantenendoli in uno stato di precarietà”.

“Alla luce di queste vittorie, stiamo ricevendo decine e decine di precari che chiedono di essere assistiti per veder riconosciuti i loro diritti: ce ne faremo carico per coloro che hanno i requisiti” conferma Cattani. Si parla di un ‘esercito’ di precari che solo per la provincia di Ferrara tra scuola dell’infanzia, primarie e secondarie potrebbe interessare centinaia di persone.