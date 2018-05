All’Ibs la “Ballata per eroi senza nome”

Giovedì 17 maggio alle 18, presso la storica sala dell’Oratorio San Crispino della libreria Ibs+Libraccio di Ferrara, Gabriella Imperatori presenta il libro “Ballata per eroi senza nome” (Apogeo Editore).

Dialoga con l’autrice Gloria Spessotto.

Gabriella Imperatori è nata a Venezia e vive a Padova dove si è laureata in lettere classiche e ha insegnato oltre vent’anni. Ha collaborato con quotidiani e periodici regionali e nazionali e con la Rai. Attualmente dirige il trimestrale Leggere donna ed è opinionista del Corriere del Veneto. Ha pubblicato, oltre a interventi saggistici e narrativi in varie antologie, un libro di conversazioni critiche con scrittori del Triveneto (Profondo Nord, Nord-Est/Garzanti 1988), il saggio Il cittadino protagonista, commissionato dal Comune di Padova (1995), i romanzi Bionda era e bella (Rusconi 1990), Questa è la terra, non ancora il cielo, con Gloria Spessotto (Tufani, 1998), e con Marsilio Portami via con te (2000), Trilogia dei baci (2004) e L’onda anomala (2013). Ha vinto numerosi premi di narrativa e giornalismo.