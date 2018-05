Gli Azzerati Carife incontrano l’ad di Bper: “Va risolto il problema dei 28mila ex azionisti”

Lo scenario che ruota intorno ai 28mila ex azionisti azzerati di Carife evolve continuamente. Il 9 maggio gli ex azionisti Carife hanno incontrato i vertici di Bper Banca nella direzione generale del gruppo bancario a Modena in Via San Carlo.

L’incontro si è tenuto casualmente proprio nello stesso giorno in cui il gruppo bancario diffondeva i dati del bilancio trimestrale del gruppo bancario, toccando un utile record storico.

All’incontro hanno preso parte Marco Cappellari, presidente dell’associazione Amici della Carife, e il legale dell’associazione, l’avvocato Stefano Di Brindisi; per Bper erano presenti l’amministratore delegato del gruppo Alessandro Vandelli, il direttore dell’area Ferrara Antonio Rosignoli e il capo dell’ufficio legale della banca Paolo Mazza.

L’incontro, il primo con l’amministratore delegato Vandelli, ma l’ultimo di una lunga serie con Bper, aveva come scopo fare il punto della situazione circa il fondo da 150 milioni che Banca d’Italia ha messo a disposizione di Bper per i contenziosi con gli ex azionisti Carife.

Cappellari e Di Brindisi hanno fatto presente che “un radicamento della nuova banca sul territorio ferrarese non può prescindere dalla soluzione del problema dei 28.000 ex azionisti trovatisi azzerati da una criticabile gestione del commissariamento da parte di Banca d’Italia”.

Cappellari ha anche illustrato “la crescente mobilitazione degli ex azionisti Carife, che proseguirà nei prossimi mesi”, e i contatti in corso con gli azionisti azzerati di altre banche, soprattutto gli azionisti di ex Banca Marche (oggi confluita in Ubi Banca) e delle banche venete (ex Popolare di Vicenza ed ex Veneto Banca).

L’incontro si è svolto in una settimana intensa di novità per gli ex azionisti. A giorni infatti è atteso il decreto con i dettagli del Fondo di ristoro finanziario previsto dalla legge 205/2017, la legge di Bilancio. Si tratta del fondo da 100 milioni, finanziato per 25 milioni all’anno, elaborato dal sottosegretario all’economia Pierpaolo Baretta, “ai cui fondi pare bisognerà accedere in gran fretta – avverte Cappellari – in quanto, dalle prime indiscrezioni, sembra che varrà l’ordine cronologico delle domande.

Ma le novità relative alla formazione del nuovo Governo sembrano interessanti per gli ex azionisti; Lega e Movimento Cinquestelle hanno infatti sempre fortemente sostenuto la necessità di un rimborso degli azzerati delle “quattro banche” tra cui Carife”.

“E’ quindi importante, ora più che mai – sostiene Cappellari – tenere alta la guardia e mobilitarsi per far valere le ragioni dei ferraresi che hanno perso i loro risparmi che erano in azioni Carife”.