L’Handball Estense conquista gara 1 dei playout

Buona la prima per l’Handball Estense Maschile. I ragazzi allenati da coach Enrico Giacomel vincono la gara d’andata dei playout, imponendosi contro la Pallamano Carrara con il punteggio di 33 a 21 (13-7 p.t.).

Una vittoria molto importante in vista della gara di ritorno prevista per sabato prossimo in Toscana. La compagine ferrarese mette in campo grinta, forza, carattere, cuore e tutta la voglia di portare a casa questo risultato mai messo in discussione.

“Abbiamo vinto una buona partita – le parole della presidente Annalena Ziosi -,nonostante qualche goal avversario di troppo nel finale, dove la lucidità è venuta un po’ meno. Voglio fare un elogio a tutta la squadra per tutti i sacrifici fatti e superati con grande professionalità. Una vittoria, quella odierna, importante e fondamentale che ci fa guardare con un certo ottimismo alla gara di ritorno che non sarà assolutamente facile e non sarà da sottovalutare. Sarà un match difficile ma che dovremo giocare come oggi per cercare di bissare questa vittoria”.

HANDBALL ESTENSE-PALLAMANO CARRARA: 33-21 (13-7 p.t.).

Handball Estense: Pavani; Sgambaro; Sacco 5; Zaltron 6; Di Maggio 8; Scepanovic 5; Ghiglioni; Janni 7; Saletti; Turrin 1; Govoni; Tieghi 1; Baldo; Macalli; Allenatore: Giacomel.

Pallamano Carrara: Tognetti; Meoni 2; Lorenzini; Mazzanti 2; Perfigli 8; Benedetti 7; Paoletti 2; Nanello; D’Angelo; Vezzoni; Tabanelli;Calevro; Maselli; Cini. Allenatore: Del Monte. Enrico Ferranti. Foto realizzata da Lina Volpi.