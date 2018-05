Zona Gad e centro storico al setaccio, cinque denunce

Zona Gad e centro storico passati nuovamente al setaccio dai Carabinieri di Ferrara nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito assieme al personale del Nucleo Cinofili Carabinieri di Bologna e della Cia (Compagnia di Intervento Operativo) del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto”.

Un’operazione, compiuta nel pomeriggio di mercoledì 2 maggio, che ha portato a denunciare cinque persone e a rinvenire droga (marijuana), oltre a controllare 47 persone (di cui 31 extracomunitarie) e 15 auto.

Per furto aggravato è stata denunciata una rumena di 56 anni, pregiudicata, che è stata sorpresa a rubare generi alimentari per 65 euro all’interno del supermercato Eurospin di via Porta Catena. Dello stesso reato dovranno rispondere un italiano di 51 anni e una ucraina di 38 anni per aver rubato prodotti per 111 euro al supermercato Tosano di via Diamantina. Denunciato inoltre un italiano di 38 anni pregiudicato per il reato di inottemperanza al foglio di via obbligatorio. I Carabinieri hanno poi ritrovato 30 grammi di marijuana all’interno di un involucro nascosto nei giardini di via Monti Perticari.

In serata, infine, una vettura dei Carabinieri in servizio di controllo del territorio è stata urtata da un caravan in fase di sorpasso, che era inseguito da un altro mezzo. Il conducente del caravan, un italiano di 27 anni, è stato denunciato in stato di libertà per porto di oggetti atti a offendere perché trovato con un piede di porco, sottoposto a sequestro, del cui possesso non ha dato giustificazioni.