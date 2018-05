Basket under 18, Mirabello vola alle finali nazionali

Si conclude al meglio il concentramento Interzona a Piombino dove Basket Academy Mirabello supera in serie Palermo, Roma e Milano e si aggiudica così un pass per le finali nazionali di metà mese a Battipaglia. Percorso netto per le granata di Massimo Annunziata e Marco Castaldi che si aggiudicano il primo posto nel barrage n° 2.

Ampio spazio a tutta la rosa per gestire al meglio le risorse a disposizione e i ravvicinati impegni di settore giovanile che con l’attività di prima squadra Meccanica Nova sono attualmente in corso. Un plauso a tutte le ragazze coinvolte che hanno mostrato buona intensità e ottimo spirito in questa tre giorni toscana con prestazioni concrete e sempre incisive, sia in attacco che in difesa.

Dopo il titolo regionale FipCrer, prosegue quindi la marcia delle granata che avanzano alle finali nazionali, con un bilancio ottimo di 22v-0p.

Dopo aver accarezzato il sogno lo scorso anno fortemente sotto età, questa volta l’obiettivo è stato pienamente raggiunto, conquistando con merito una nuova Fn dopo la cavalcata U16 sino al secondo posto dello scorso anno.

Ora un passo alla volta, l’attenzione si sposta proprio sul gruppo Under 16 che sarà impegnato tra meno di dieci giorni a sua volta nel barrage n° 4 Interzona, cercando di bissare il risultato di Piombino.

“Doveroso il ringraziamento alle famiglie per il supporto e il tifo, oltre che l’instancabile passione a favore delle proprie figlie – commenta la società -. Abbiamo salutato con piacere Noemi Celani, cui va un grande in bocca al lupo per questo suo periodo di lavoro e recupero al ginocchio, cosi come a Linda Setti, che si è subito calata con ottimo spirito nella realtà amaranto, pur facilitata da diversi trascorsi del Trofeo delle Regioni dello scorso anno”.

Innegabile la crescita collettiva del gruppo, capace di colmare con intensità e difesa, la mancanza di centimetri e peso, ma sempre con un grande cuore e tanta energia da portare sul campo. Capitan Gilli e compagne saranno protagoniste anche a Battipaglia, sede delle finali nazionali, dal 20 al 26 maggio. In attesa di conoscere nei prossimi giorni la composizione dei quattro gironi e rispettive avversarie.

3° GIORNATA – INTERZONA

U18 BK ACADEMY MIRABELLO – MILANO BK STARS 70-48

(21-13, 46-20, 68-25)

Bk Academy: Ferraro 14, Vecchi 2, Ziosi, Ruggeri 3, Natali 10, Setti 7, Nativi 9, Orazzo, Bettini, Gilli 6, Prisco 7, Gianesini 12 – All. Annunziata

Milano Bk Stars: Piergiovanni 2, Gabanelli 7, Palomba, Vacchielli, Di Ceglia 11, Meda, Conte 9, Bisanzon, Cestari 11, Mohamed 1, Cassin 7, Traccanella – All. De Tisi

1pt: ACD 18/26 (69%)

2pt: ACD 23/55 (42%)

3pt: ACD 2/8 (25%)

Reb: ACD 53 (18+35)

Perse/Rec: ACD 22/22

Ast: ACD 18

2° GIORNATA – INTERZONA

U18 BK ACADEMY MIRABELLO – STELLA AZZURRA ROMA 76-44

(21-13, 46-20, 68-25)

Bk Academy: Ferraro 8, Vecchi, Ziosi, Ruggeri, Natali 14, Setti 2, Nativi 19, Orazzo, Farina 2, Gilli 10, Prisco 16, Gianesini 5 – All. Annunziata

Stella Azzurra Rm: D’Angelo 8, Ragnetti 5, Manna, Nikolikj 6, Speziali 2, Paleari, Rotatori 2, Giordano 5, Varini 3, Angelini 2, Orsini, Bakic 11 – All. Dragonetto

1pt: ACD 13/16 (81%)

2pt: ACD 24/55 (44%)

3pt: ACD 5/9 (56%)

Reb: ACD 48 (15+33)

Perse/Rec: ACD 21/29

Ast: ACD 12

1° GIORNATA – INTERZONA

U18 BK ACADEMY MIRABELLO – ANDROS BK PALERMO

(35-4, 54-15, 67-18)

Bk Academy: Ferraro 8, Vecchi 4, Ruggeri 3, Natali 10, Setti 3, Nativi 21, Orazzo 6, Bettini 2, Farina 9, Gilli 4, Prisco 11, Gianesini 12 – All. Annunziata

Andros Palermo: Abbate, Brancato, Salamone, Bellanca, Casiglia, Cappelli 12, Polizzi 4, Labbruzzo 4, Cioè 2, Lipari 3, Nwachukwu 2 – All. Perseu

1pt: ACD 12/13 (92%)

2pt: ACD 36/68 (53%)

3pt: ACD 3/21 (14%)

Reb: ACD 49 (25+24)

Perse/Rec: ACD 33/56

Ast: ACD 24