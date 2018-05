Arrestato il ladro di cosmetici delle farmacie

È finito in manette per rapina impropria e furto aggravato Andrei Badea, 36enne di nazionalità rumena, ben noto alle forze dell’ordine per una lunga scia di reati contro il patrimonio.

I colpi più recenti sono avvenuti lo scorso 28 marzo e il 4 aprile. Nella prima occasione l’uomo aveva strattonato la direttrice della farmacia comunale di corso Porta Mare per poter fuggire, dopo essere stato scoperto a rubare alcune confezioni di prodotti di cosmesi.

Il 4 aprile invece si era reso responsabile di un furto con destrezza, sempre degli stessi prodotti, all’interno della farmacia comunale di Ferrara di via Arianuova. Anche in questo caso, vistosi scoperto, era subito fuggito.

I suoi precedenti penali contro il patrimonio sono innumerevoli e quasi tutti per furto. Già nel 2013 venne condannato in primo grado per un furto aggravato commesso ai danni di un esercizio commerciale; nel settembre del 2017 veniva nuovamente condannato per cinque furti aggravati commessi ai danni di alcune farmacie comunali di Ferrara risalenti a febbraio 2016 (per il trafugamento di beni cosmetici di prestigiose marche).

La Polizia di Stato, dopo aver visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza, ha riconosciuto in Badea l’autore del reato. Sulla scorta di questo quadro probatorio, aggravato dalla numerosa serie di reati simili compiuti in passato, il gip Silvia Marini su richiesta del pm Alberto Savino ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina impropria e furto aggravato.

L’ordinanza gli è stata notificata in carcere. L’uomo infatti era stato arrestato due settimane prima dai carabinieri per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. In quell’occasione aveva aggredito i militari per evitare di essere scoperto con due zaini pieni zeppi di refurtiva pronta da vendere abusivamente.