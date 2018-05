Primo maggio, la strage del lavoro tra precariato e mancanza di fondi

di Cecilia Gallotta

Più di duecento garofani rossi, sparsi per piazza Trento Trieste e per le vie della città. E accanto a loro, un nome, un’età, e una mansione. Il censimento che Potere al Popolo ha pensato per la giornata del primo maggio è di un certo impatto emotivo, che aumenta se si pensa a un tale numero di morti bianche raggiunto soltanto nei primi 4 mesi del 2018.

Ferrara detiene poi assieme a Modena il tragico primato dell’Emilia- Romagna, che si attesta quinta sul panorama nazionale. “E’ stato un lavoro difficile e toccante”, racconta Chiara, attivista del partito, che ad ogni storia si è vista sempre più incredula: “Si registrano sicuramente più individui meridionali – dichiara – a prescindere che il lavoro fosse svolto al sud o al nord”. Difatti al primo posto c’è la Lombardia. Sono poi prevalenti gli operai, “e ci sono i casi incredibili, come l’impiegata di 41 anni che ha fatto un volo di 10 metri perché una scala non ha retto”.

Non mancano i lavoratori in nero, “la cui morte è stata denunciata solo giorni dopo l’accaduto, per non parlare degli incidenti non mortali e mai denunciati per ovvi motivi”, fa notare la segretaria provinciale di Rifondazione Comunista Stefania Soriani, che con questa iniziativa d’impatto auspica di “svegliare gli animi dormienti dei ferraresi: basta guardarsi intorno per vedere quanti negozi e supermercati sono aperti oggi in città”.

Sicurezza del lavoro sì, quindi, ma anche sicurezza sul lavoro: il che vuol dire “basta sfruttamento ‘perchè altrimenti si perde il posto’ ”: un elemento che incide sulla percentuale del cosidetto errore umano, che a sua volta influisce sulla sanità. E parlando di sanità, “non si può non notare il livello sempre più alto di personale impreparato – aggiunge Soriani – : faccio l’insegnante di scuola elementare, e dopo 20 anni ho fatto per la prima volta adesso il corso di sicurezza. Tutto ciò ha a che fare col precariato e con la mancanza di fondi, perché i corsi costano, ma i tagli economici non possono pesare oltre che sul lavoro, anche sulle vite umane”.

L’emblema dei tagli, secondo Potere al Popolo, risiede nell’inserimento in costituzione della legge di bilancio, “che nega allo Stato la sua funzione pubblica, sottraendo quindi la spesa sociale, nella quale rientra certamente la sicurezza”. E nella quale rientra anche la scuola, diventata paradossalmente “selettiva”, e con la quale il partito decentra un secondo punto di mobilitazione con la raccolta firme, in via Garibaldi, per la Lip (la Legge di Iniziativa Popolare per la Scuola della Costituzione), che riprova il parlamento attraverso i principi di democrazia, inclusività, ed equità. Gli stessi che “si dovrebbero celebrare, e non reclamare, il primo maggio”.