La Fiera del Birdwatching cresce contro il bracconaggio

Comacchio. Prime due giornate davvero positive per la IX edizione della Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico, in svolgimento in questi giorni e fino al 1° maggio a Comacchio. La Fiera ha attirato quest’anno anche l’interesse del Tg1, che ha raggiunto Comacchio con una troupe che ha passato un’intera giornata nelle Valli accompagnata dai noti birdwatchers Arjan Dwarshuis e Menotti Passarella: la testimonianza tangibile di quanto sia alta l’attenzione verso il territorio del Parco del Delta del Po Mab Unesco.

Fulvio Capria Mamone, presidente nazionale Lipu, sottolinea come la sensazione sia quella di una fiera in crescita, sia dal punto di vista quantitativo ma soprattutto da quello qualitativo, come dimostrato anche dalle centinaia di soci Lipu arrivati da tutta Italia per l’assemblea nazionale. “Importante inoltre – continua Capria Mamone – il premio di 5mila euro consegnato da Cadf spa al partner serbo Bird Protection and Study Society of Serbia, che ha avviato azioni di contrasto al bracconaggio che, anche in Serbia, ogni anno fa migliaia di vittime tra uccelli e mammiferi”.

Martedì 1° maggio alle 9.30, un altro importante convegno organizzato da Lipu in collaborazione con Cufaa (Comando Unità Forestali Agroalimentari e Ambientali dell’Arma dei Carabinieri): “Combattere il bracconaggio per la piena tutela degli uccelli selvatici”, durante il quale verrà illustrato il protocollo d’intesa nato per contrastare il bracconaggio nel nostro Paese. L’Italia è infatti, dopo l’Egitto, il secondo paese del Mediterraneo con il più alto tasso di uccelli abbattuti illegalmente, tra i 5 e gli 8 milioni ogni anno. La Fiera sarà quindi l’occasione per lanciare una strategia, anche all’interno del piano nazionale voluto dal governo uscente, per attivare iniziative utili a ridurre l’impatto delle pratiche di caccia illegali.

Successo anche per le attività organizzate nello stand di Cadf, tra i laboratori didattici per bambini con il progetto Discover Comacchio fino alle escursioni in salina già sold out fino alla fine della fiera.

La fiera prosegue con tantissime iniziative, programma completo degli eventi su www.primaveraslow.it.