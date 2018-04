1° Maggio a rotelle in piazza Ariostea

di Andrea Mainardi

Per il sessantesimo anno una delle principali piazze cittadine torna a popolarsi di appassionati pattinatori a rotelle. Andrà in fatti in scena il Trofeo Internazionale del lavoro ‘Città di Ferrara’, facente parte a sua volta dell’‘Italian inline tour’.

L’organizzazione è curata dalla Asd Pattinatori Bononia assieme alla Ferrara Hockey, sarà anche l’occasione per sensibilizzare le persone sulla lotta all’atassia grazie alla presenza della onlus Fondazione A.C.A.RE.F.

La competizione sarà preceduta, lunedì 30 aprile a partire dalle ore 16.30 dai ‘Ferrara Inline roller games’ che si proporrà di far conoscere a grandi e piccini la disciplina del pattinaggio ma non solo, sarà infatti possibile provare tutto il mondo a rotelle attraverso skateboard, monocicli e monopattini.

Un plauso all’organizzazione arriva dall’assessore allo sport Simone Merli: “Ringrazio coloro che si sono impegnati per realizzare queste giornate, so bene quale tasso di impegno richiede. Mi fa molto piacere che al pattinaggio vengano abbinate anche tante finalità sociali”.

Alla presentazione non è mancata la presenza dell’atleta olimpionico Davide Ghiotto: “Dopo anni nel team estense è un piacere per me partecipare a questa bella iniziativa”.

Di seguito, il programma di domenica 1° Maggio:

8.45 – Cerimonia di apertura

9.00 – Inizio gare giovanili

12.00 – Esibizione categoria ‘primi passi’ e premiazioni gare del mattino

14.00 – ‘Retrorace’, in memoria di Giorgio Burani

14.15 – Inizio gare allievi, junior e senior

15.30 – Campionato italiano master FISR

18.00 – Premiazioni finali