A Codigoro l’ultima eliminatoria del Festival del Delta

Codigoro. Ultima tappa eliminatoria del Festival del Delta (Fenicottero d’Oro) 2018. Oggi venerdì 20 aprile, al teatro Arena di Codigoro (inizio alle 21.30), va in atto la serata che decreterà ed eleggerà gli ultimi quattro concorrenti che raggiungeranno gli altri dodici in finale nella serata di sabato 5 maggio.

Un variegato gruppo di cantanti, provenienti dal ferrarese, dal bolognese, dal ravennate e dalle regioni limitrofe all’Emilia (come Veneto e Lombardia), si darà battaglia per arrivare alla finale e alla conquista della seconda edizione del Fenicottero d’Oro, il concorso canoro che quest’anno ha unito quattro Comuni del Delta ed è iniziato il 30 marzo scorso partendo da Comacchio e poi passando da Migliarino e Goro.

Nella quarta tappa si esibiranno i magnifici dodici Luna Masarà, Luca Dimasi, Mauro Rossi, Irene Galli, Alessio Raggi, Sarah Bonamici. Di questi, i migliori quattro, giudicati da una apposita giuria di qualità, approderanno alla finalissima andando così a formare la squadra dei sedici finalisti della gara canora che coinvolge i paesi del Delta del Po e che sta conquistando uno spazio importante, a livello mediatico, benanche fuori dai confini regionali.

Per il “Delta Children’s Talent”, il concorso dedicato ai bambini all’interno del Festival, i cinque piccoli artisti che si confronteranno per conquistare i due posti disponibili nella serata del 5 maggio, sono: Simone Mantovani, Denise Milani, Aurora Gatta, Sandy Berlini e Desiree Sevà. Come in ogni tappa eliminatoria del Festival l’ingresso al teatro costa 5 euro, parte dei quali elargiti e donati a favore di Udi (Unione Donne In Italia), l’associazione che da anni si batte contro il femminicidio e la violenza sulle donne.

Presentano Ester Dianati e Alain Marchetti. Durante la serata, intrattenimenti ed esibizioni di danza con i ballerini della scuola “La Bottega degli Artisti” di Comacchio diretta dall’insegnante e coreografa Sara Parmiani.