Acido Acida, la birra a Ferrara è ‘estrema’

di Lucia Bianchini

Torna per la sua quinta edizione ‘Acido Acida’, il festival della birra acida organizzato da Il Molo british pub, che si terrà da domenica 22 a mercoledì 25 aprile in una nuova location, il chiostro di Santa Maria della Consolazione in via Mortara, messo a disposizione del festival dalla Contrada di Santo Spirito che ne curerà la ristorazione.

“Come amministrazione comunale siamo vicini agli imprenditori che portano iniziative per vivacizzare la città” ha affermato Massimo Maisto, vicesindaco e assessore alla cultura. “Questo festival è poco sentito dalla città, l’80% dell’affluenza viene da fuori – ha sottolineato Davide Franchini, organizzatore dell’evento -; è l’unico festival al mondo dedicato alle produzioni di birra acida fuori dalla Gran Bretagna”.

In effetti il progetto è nato nel 2014 proprio per far conoscere le produzioni “estreme” di birrifici britannici (43 quelli presenti per questa edizione) per poi allargarsi alle produzioni artigianali italiane e del resto del mondo.

Nelle giornate di festival – acquistando un kit del costo di 6 euro che contiene un bicchiere, la guida alle birre e due gettoni – si potranno degustare le oltre 120 birre proposte. Il costo delle birre va da 1 a 3 gettoni, ciascuno dei quali costerà un euro, in base alla tipologia e al valore della birra.

Nelle serate della rassegna si terranno nel chiostro quattro concerti: domenica 22 da Portland arriveranno i ‘Three for silver’, lunedì 23 i ‘Dans’ da New Castle, martedì 24 i ‘Nauseous skies’ da York, mentre chiuderà il festival il gruppo tributo a Fabrizio de André ‘Minuscoli frammenti della fatica della natura’.

Nell’ambito di ‘Acido acida’ si svolgerà mercoledì 25 aprile, in collaborazione con Ascom, ‘Gravel&Beer’, un percorso cicloturistico non competitivo lungo circa 50 km che partirà alle 10.30 da piazzale Medaglie d’Oro e percorrerà le Mura degli Angeli e parco Bassani fino alla Destra Po, attraverserà il ponte sul Po e seguirà la golena del fiume lungo la Sinistra Po fino a Stienta e ritorno al festival Acido Acida intorno alle ore 12,30. Il percorso, studiato prevalentemente per bici gravel e mountain bike è perlopiù su sterrato di facile percorrenza o asfalto. Le iscrizioni saranno aperte dalle 8,30 alle 10 di mercoledì presso Cicli Minelli in via de’Romei 35/a con una quota di 20 euro.

Il festival sarà aperto domenica 22, lunedì 23 e martedì 24 dalle 12 alle 2 di notte, mercoledì 25 aprile dalle 12 a mezzanotte.