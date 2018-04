Tendopoli in città. La Lega chiede lo sgombero, “o provvederemo noi”

di Martin Miraglia

“Questa è una situazione non più gestibile, mi appello al questore, al prefetto e al sindaco di Ferrara affinché venga bonificata quest’area. Diversamente provvederemo noi, dovremmo organizzarci per disboscare quest’area: cercheremo contadini, gente che ha voglia di venire a pulire. Se non arriva l’amministrazione noi sgombereremo questa struttura e la renderemo non più occupabili”. Tuona, il segretario della Lega Nicola Lodi sabato pomeriggio, quando insieme a una pattuglia di una ventina di militanti rifà il giro delle ‘tendopoli’ di Ferrara. Via Ravenna prima e via Gulinelli poi per concludere sotto il ponte dove trovava riparo Costantin Fiti — uno dei condannati per l’omicidio Tartari — nei pressi dell’agenzia delle entrate.

Lodi fa da apripista ai suoi colleghi di partito e alla deputata neoeletta Maura Tomasi tra le sterpaglie che nascondono le aree più degradate, ma nascoste alla vista, di Ferrara: “vedete?”, “qui ci abitano, ci sono i caricatori dei cellulari”. Alle porte della città, nonostante la loro esistenza non sia un segreto, da tempo, si raggruppano giacigli di fortuna, quasi tendopoli da terzo mondo eccetto che per la loro dimensione modesta.

Dentro, vi si trova di tutto. In via Ravenna, prima di arrivare all’accampamento vero e proprio si trovano buttati documenti condominiali, avvisi di Equitalia, fatture di avvocati e fotografie, un frigorifero e sedili di auto opportunamente smontati. Poi ci sono le tende, che già è un eufemismo. Sono in realtà materassi sistemati su strutture di fortuna come ferri da cantiere, quando non direttamente delle coperte sistemate a fare un tetto sula terra nuda dentro il quale nascondere letti e poltrone, valigie e cibo. In un caso poi all’interno c’è una stufa accesa. Subito fuori, legate ad un albero che fa quasi da centro della comunità, ci sono appoggiate stoviglie e padelle, vestiti stesi ad asciugare e altra ferraglia. Tutt’intorno cumuli di altra spazzatura, biciclette smontate e oggetti miscellanei.

L’odore è nauseabondo: la muffa in molti casi prende il sopravvento e comunque ogni volta che piove gli accampamenti diventano cumuli di fango impossibili da non notare. Qualcuno, alla sua prima esperienza di questo tipo, auspica sconfortato l’utilizzo di un lanciafiamme. Le scene si ripetono identiche, come una via crucis, anche negli altri nascondigli, con variazioni minimali dettate dal territorio: se ci sono fabbricati abbandonati da invadere lo si fa.

In via Gulinelli quindi, anziché le tende c’è un ex distilleria. Intorno ai muri le tende si trasformano in cubiculi, all’esterno ci sono pure delle piantine nei vasi, si trovano pure — ma sono due unicum — due copie del libro delle mille risposte e un paio di cuffie wireless tra la sporcizia.

Quanto basta perché ‘Naomo’ riconduca il tutto alla criminalità e chieda di agire il più in fretta possibile: “Speriamo sia l’ultima volta che ci ritroviamo in questa favelas. Con la primavera si ripopola, c’è una tenda nuova e una situazione igienica allarmante. Capiamo che si tratta di zone private ma il Comune in questi casi può intervenire. Qui non ci sono palazzi da demolire, qui dentro vivono personaggi che vivevano al Palaspecchi: è una zona di ricettacolo che va sradicata e messa in sicurezza”, dice. Gli fa eco Maura Tomasi, che era venuta anche prima delle elezioni “ed ho trovato tutto peggiorato nonostante avessimo già denunciato. Nessuno ha fatto nulla, e questo è un ricettacolo di criminalità. Il nostro problema è la sicurezza e vorremmo mettere in sicurezza tutte le nostre città, partendo dall’eliminazione di queste situazione. Questo è un abbandono delle persone che vengono accolte in Italia”.