Elezioni Rsu, Zagatti (Cgil): “I nostri candidati hanno una visione confederale”

Dal 17 al 19 aprile si vota per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie Rru del Pubblico Impiego e del settore della conoscenza. In provincia di Ferrara sono oltre 14 mila le lavoratrici e i lavoratori chiamati al voto: 6400 nel settore della conoscenza e 7800 nelle funzioni pubbliche.

“Quest’anno – scrive il sindacato in una nota stampa – la competizione elettorale non vede semplicemente sfidarsi sigle sindacali, ma diversi modi di immaginare il mondo del lavoro, la sua rappresentanza e di conseguenza la società. L’individualismo porta con sé un sindacalismo corporativo, aziendale, professionale che al posto di unire i lavoratori li divide, li indebolisce, cerca di creare privilegi anziché diritti: nella scuola, il personale docente contro quello tecnico o quello amministrativo; nei Comuni si propone la contrapposizione tra agenti di polizia municipale e gli altri dipendenti; nella sanità, professioni sanitarie in contrapposizione tra loro.

“I ‘sindacati’ degli infermieri contro le ostetriche e gli operatori socio sanitari; chi appoggia i tecnici di radiologia contro i fisioterapisti; chi sostiene gli amministrativi a discapito dei coordinatori sanitari. Chi preferisce strizzare l’occhio agli autisti soccorritori anziché ai tecnici di laboratorio. La lotta tra colleghi come ricetta per far rappresentanza, scimmiottando il pessimo esempio dei tanti partiti politici che hanno caratterizzato l’ultima campagna elettorale”.

“I candidati nelle liste della Cgil – spiega il segretario generale estense Cristiano Zagatti – propongono un modello opposto, dove l’unione dei lavoratori, la coesione, la partecipazione sono i punti di forza per rivendicare i propri e gli altrui diritti e mai a discapito del proprio collega. Propongono un’idea di welfare universale come condizione per affermare il diritto di essere cittadino: il libero mercato non può e non deve trasformare il cittadino in cliente che può curarsi o istruirsi a seconda della propria condizione reddituale”.

“Ora più che mai si tratta di decidere. Un’occasione per chi lavora di avere una rappresentanza scelta tra chi si conosce: lavoratrici e lavoratori corretti, riconosciuti, persone serie che possono garantire l’applicazione dei vostri contratti recentemente rinnovati grazie alla contrattazione. Invito tutti a votare i candidati delle liste della Flc Cgil e della Fp Cgil, perché oltre a conoscere bene le vostre realtà lavorative, la vostra situazione contrattuale, i vostri bisogni, hanno una visione confederale, un’idea ampia sulle rivendicazioni grazie alle battaglie portate avanti dalla Cgil per il lavoro, per l’occupazione, per i servizi ed il welfare che consideriamo diritti inalienabili e vero e proprio motore di una società civile”.