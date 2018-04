Nasce EstenseTv, spazio alle videonews e ai contributi dei lettori

Da oggi le notizie di Estense.com si potranno anche… vedere. Il nostro quotidiano inaugura infatti una nuova sezione tutta dedicata alle videonotizie, un canale denominato non a caso EstenseTv, che intende fornire ai nostri lettori un modo diverso, alternativo e complementare, di proporre notizie riguardanti Ferrara e provincia.

Uno spazio in cui le immagini registrate avranno un ruolo preponderante, immediato e a volte forse più efficace, rispetto alla parola scritta. E, nello stesso tempo, aperto anche ai contributi dei lettori, che potranno diventare protagonisti dell’informazione grazie alla tecnologia sempre più avanzata degli smartphone e dei dispositivi mobili.

Il canale EstenseTv è immediatamente raggiungibile dalla home page di Estense.com (in alto a destra) e si compone di diverse sezioni. La sezione principale è quella dedicata alle “Video News” (suddivisa a sua volta in Attualità, Cronaca, Cultura, Economia, Politica, etc.). Sezioni tematiche sono riservate a “Le Interviste”, alla “Tecnologia”, alla “Salute” con i professionisti di Quisisana, ma anche alle imprese del territorio con “Pillole di Business”. Trova inoltre spazio nel canale EstenseTv anche la nostra rubrica dedicata alle reazioni post partita dei tifosi della Spal, “Spalpitazioni”.

Un focus particolare meritano le sezioni “Musica” e “I Vostri Video”, trattandosi di due sezioni aperte anche ai contributi esterni alla redazione.

MUSICA

La sezione “Musica” intende diventare una vetrina di tutto ciò che si muove attorno al mondo delle sette note nella città e in provincia. Oltre agli stessi spettatori, tutti coloro che a vario titolo operano negli ambiti della musica e degli spettacoli musicali, se lo vorranno, potranno inviare alla redazione video di brani musicali registrati in studio o dal vivo, brevi lezioni o tutorial, estratti di spettacoli o di esibizioni nei locali e qualunque altro contributo purché abbia a che fare, appunto, con la musica. Pensiamo ad esempio a Sonika, realtà dalla quale passano diverse band emergenti, oppure all’Associazione Musicisti Ferrara con le proprie formazioni, ma anche al Conservatorio Frescobaldi o ai locali che ospitano concerti.

Per inviare alla redazione i contributi video (preferibilmente accompagnati da una breve descrizione testuale) basta utilizzare il nostro numero di cellulare 349.1794464 dedicato esclusivamente alla ricezione di filmati attraverso WhatsApp (non sarà possibile chiamare) o scrivere alla mail news@estense.com (attenzione in questo caso a non superare con i video la dimensione concessa dalla casella di posta elettronica).

I VOSTRI VIDEO

La sezione “I Vostri Video” di EstenseTv è uno spazio dedicato e utilizzabile dai lettori che intendono segnalare notizie filmando ciò che va e che non va del nostro territorio, dai problemi alle “buone notizie”, ma anche curiosità, situazioni particolari e momenti che meritano di essere condivisi con una vasta platea.

Anche in questo caso per inviare alla redazione i contributi video (accompagnati da una breve descrizione testuale) basta utilizzare il nostro numero di cellulare 349.1794464 dedicato esclusivamente alla ricezione di filmati attraverso WhatsApp (non sarà possibile chiamare) o scrivere alla mail news@estense.com (attenzione in questo caso a non superare con i video la dimensione concessa dalla casella di posta elettronica).

