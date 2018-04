Intrepida immagina il futuro del teatro Verdi

di Silvia Malacarne

L’Associazione Giovani Artisti dell’Emilia Romagna (GA/ER) ha organizzato “Il Mestiere delle Arti”, oggi alla sua terza edizione, un corso regionale di formazione per giovani creativi finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro in campo artistico e culturale.

E’ Leonardo Punginelli che si occupa per il Comune di Ferrara di Gestione Manifestazioni Culturali e Giovani Artisti a illustrare il senso di tale progetto: “L’obiettivo è quello di costruire per i giovani creativi ricchi di talento dei percorsi professionalizzanti che agevolino il loro ingresso nel mondo del lavoro. Il percorso è stato strutturato in quattro fasi successive: la prima prevedeva incontri con professionisti del mondo delle arti visive e applicate per acquisire le competenze normative e operative necessarie, nonché gli aspetti fiscali e burocratici della cultura artistica; la seconda mirava a trasmettere ai giovani talenti le competenze trasversali necessarie, come il lavoro di gruppo o la gestione dei conflitti; la terza fase è stata quella dei tirocini formativi per lavorare direttamente sul campo e, infine la quarta fase, ha visto svilupparsi un workshop che ha coinvolto gli artisti intorno a un progetto collettivo”.

Si tratta di “Intrepida”, un progetto di riattivazione urbana nato dal lavoro dei partecipanti al workshop tenuto dall’artista Andreco. Il nome trae ispirazione dal Teatro degli Intrepidi, uno dei nomi dell’ex Teatro Verdi di Ferrara, dove nei giorni 13, 14 e 15 aprile avrà luogo l’evento.

“L’iniziativa è un’occasione per vedere l’evoluzione del Verdi che diventerà uno dei centri più importanti della nostra città – spiega l’assessore Massimo Maisto in veste di presidente dell’associazione Giovani Artisti Emilia-Romagna -; tale progetto permette di lavorare sulla creatività giovanile e approfondire le riflessioni su questo tema. Vogliamo che Ferrara sia una città di formazione, incontro e sapere, una città aperta che offra momenti di crescita, una città di arte, cultura e creatività sempre pronta a mettersi a disposizione per tutti coloro che vogliono imparare”.

Il dirigente del Servizio Cultura/Giovani della Regione Emilia-Romagna Gianni Cottafavi ha spiegato che oggi è importante intervenire specialmente nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 30 anni dove la disoccupazione è più elevata: “La creatività costituisce uno dei filoni che abbiamo deciso di seguire perché i giovani talentuosi vanno valorizzati”.

Alla conferenza di presentazione dell’evento erano presenti alcuni degli artisti che hanno partecipato al workshop: “Abbiamo voluto lavorare con il Teatro Verdi in maniera transitoria – spiega Matteo Messori (Reggio Emilia) – al fine sia di rilanciare il luogo, sia di valorizzare i nostri lavori. Essendo un teatro abbiamo cercato di costruire una performance interattiva, vogliamo che il pubblico abbia la sensazione di assistere a un vero e proprio spettacolo”. Artefici di “Intrepida” oltre a Matteo, sono Francesca Susca (Ferrara), Silvia Biavati (Bologna), Barbara Baroncini (Bologna), Elisa De Nigris (Bologna), Andrea Dolcetti (Ferrara), Alice Gaddi (Modena), Sabrina Gennari (Cattolica), Nicolò Maltoni (Forlimpopoli), Amy Su (Cento).

Il progetto si focalizza sulla riapertura dell’ex Teatro Verdi tramite un’installazione multidisciplinare che unisce arti visive e performative, generando una riflessione collettiva sulle potenzialità e gli sviluppi futuri di questo luogo.

Direttore artistico di “Intrepida” è l’artista Andreco: “Ho voluto aprire il mio metodo di produrre le opere condividendolo con i ragazzi. Come in una regia, i ragazzi erano liberi di interpretare le parti che io ho assegnato a ciascuno. Ho scelto il Teatro Vedi perché è per me il più affascinante di Ferrara; è in una fase di transizione e sta per spiccare il volo: è il momento ideale per fare spazio al sogno e all’immaginazione. Vogliamo che sia un momento di rinascita, di celebrazione, un percorso iniziatico condensato in una forma semplice e immediata”.

Stimoli, valori e creatività sono il cuore pulsante di “Intrepida” e l’artista Andreco ha voluto lasciare i giovani talenti liberi di esprimersi perché crede nella libertà di pensiero: “I support the idea that individual and collective freedom of thinking is a primary value” (Credo che la libertà di pensiero individuale e collettiva sia una valore primario ndr).