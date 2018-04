La Costituzione raccontata agli studenti per il “Weekend della pace”

La Costituzione può essere raccontata ai bambini. Parola di Anna Sarfatti. La scrittrice toscana venerdì mattina (6 aprile) ha incontrato gli alunni delle scuole dell’istituto comprensivo Perlasca alla biblioteca Ariostea in occasione del “Week end della Pace”. Una sala Agnelli coloratissima e vivace, gremita e di alunni delle scuole primarie Mosti e Tumiati.

Ha coordinato l’incontro Angela Poli, referente della sezione ragazzi della biblioteca, introducendo i diversi ospiti. Ugo De Nunzio, presidente club per l’Unesco di Ferrara ha ricordato che i bambini sono il futuro della nostro società. Massimo Andalini ha descritto la sua esperienza di imprenditore, portando una riflessione sull’importanza del lavoro, a partire dal primo articolo della Costituzione italiana; ha invitato quindi i bambini a dare forma ai propri sogni. Il preside dell’istituto Perlasca Stefano Gargioni – docente e appassionato di diritto – ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa e ha sottolineato come la Costituzione possa essere spiegata ai grandi e ai piccoli, come ha dimostrato la partecipazione degli alunni di prima e di quarta della scuola primaria al weekend per la pace.

L’insegnante Ilaria Pasti ha dato quindi la parola alle classi per presentare il proprio lavoro. I bambini hanno portato in Ariostea i risultati di un percorso di apprendimento sulla Costituzione italiana: cartelloni, libri, video. I più piccini, di 6 anni, hanno proposto un viaggio su “L’isola delle regole”, mentre gli alunni di quarta hanno costruito un lapbook e riletto in modo personale gli articoli della Costituzione, creando un parallelo con la Costituzione iraniana.

Hanno collaborato all’organizzazione della giornata gli allievi del Carducci, coinvolti in un progetto di alternanza scuola lavoro. Anna Sarfatti – autrice de “La Costituzione raccontata ai bambini”, “L’albero della memoria” e molti altri titoli di successo – ha quindi dialogato con i bambini, accogliendoli e valorizzando ogni intervento e invitandoli a riflettere non solo sulla Costituzione, ma sull’importanza di capire le regole. Per vivere con consapevolezza e libertà, per essere cittadini insieme. E gli alunni hanno ascoltato e applaudito, portando a casa parole preziose: uguaglianza, diritto, rispetto. Pace.