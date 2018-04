Cento. Proseguono le ricerche per Davide Maran, il giovane studente centese scomparso a Lubiana, in Slovenia, dal 25 marzo scorso. La famiglia e gli amici si sono stretti in un comprensibile stretto riserbo, soprattutto dopo le notizie sulla sua caduta nel fiume Ljubljanica.

Dalla Farnesina non arrivano ancora né conferme né smentite in merito all’indiscrezione circolata ieri sull’esistenza di una ripresa video, estrapolata dalle telecamere di sicurezza di un’abitazione privata, che mostrerebbe la caduta accidentale di Maran dal Ponte dei Draghi. La famiglia è a Lubiana per seguire più da vicino le ricerche, concentratesi sul fiume a caccia del corpo o almeno di tracce che possano riaccendere la speranza.

Di sicuro sembrano perdere credibilità le segnalazioni giunte in questi giorni sulla presenza di Maran in Alto Cadore o a Trieste.

Maran, che studia scienza del farmaco all’Università di Milano, si trovava nella capitale slovena per frequentare un master post laurea in fitochimica. È stato visto per l’ultima volta verso le 6 di domenica 25 marzo, vicino alla discoteca Klub K4 di Lubiana.