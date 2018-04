Ponte sul Po, si decide la durata dei lavori

C’è la data per stabilire i tempi dei lavori del ponte sul Po che causeranno la chiusura dell’infrastruttura che collega Pontelagoscuro a Santa Maria Maddalena e provocheranno innumerevoli disagi ai pendolari e i commercianti che gravitano al confine tra Emilia Romagna e Veneto.

La chiusura dovrebbe durare meno di quattro mesi ma Anas, su sollecitazione del mondo politico ed economico, si era da subito resa disponibile ad accorciare il cantiere a tre mesi. La risposta ufficiale arriverà fra pochi giorni.

Lunedì 9 aprile, infatti, Anas incontrerà l’impresa incaricata a svolgere i lavori per “stabilire nel concreto e in maniera definitiva la durata delle attività di cantiere”.

Parola dei vertici Anas che riferiscono di aver “coinvolto, da subito, gli enti territoriali illustrando i lavori che dovranno essere realizzati”. Anche con le due regioni sono in corso “interlocuzioni per condividere le modalità operative di realizzazione al fine della riduzione dei tempi di cantierizzazione e del minor disagio possibile alla circolazione”.

Le difficoltà sono già state preventivate ma sono inevitabili. Gli interventi di manutenzione che partiranno a fine maggio sono “necessari e fondamentali per la sicurezza dell’infrastruttura stradale e per la circolazione” ribadisce l’ente nazionale per le strade che ricorda le criticità dello stato di ammaloramento in cui versa il ponte, “sia per la pavimentazione stradale, i giunti di dilatazione e la sottostante soletta in calcestruzzo armato, sia per le strutture metalliche, interessate da fenomeni ossidativi”.